Комик Михаил Галустян пожаловался на копейскую шаурму

Шоумен Михаил Галустян пожаловался в УФАС на незаконную рекламу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба проводит проверку по факту использования в рекламе заведения быстрого питания фотографии российского шоумена, юмориста, комедийного актера Михаила Галустяна.

Г-н Галустян обратился к антимонопольщикам с заявлением, где указано, что данная реклама содержит фотографию, исключительные права на которую принадлежат ему лично. При этом согласия на использование изображения в рекламе у актера никто не получал.

Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

Также в заявлении говорится, что использование в рекламе данного образа привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью публике Михаила Галустяна.

Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в Администрацию Копейского городского округа в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку.

Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.17

Чужие возможности для своих целей. Гороскоп РИА «Новый День» на декабрь 2017. / В Челябинске прошел митинг с участием Навального. / В Челябинской области призывник упал с крыши сборного пункта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»