Лже-риелторши из Копейска предстанут перед судом

Копейчанки, обманувшие клиентов на 2 миллиона рублей, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых жительниц Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия соучастницы не официально осуществляя риелторскую деятельность, путем обмана и злоупотребления доверием приобретали право на чужое имущество (дома, земельные участки, доли в квартире), расположенное на территории Копейска. В 2013 году злоумышленницы совершили мошеннические действия в отношении двух жителей Копейска, повлекшие лишение прав данных граждан на жилые помещения общей стоимостью около 1,2 миллиона рублей.

Одна из обвиняемых в 2014 году похитила около 430 тысяч рублей при совершении гражданкой сделки с материнским капиталом. Она же в 2015 году приобрела право на чужое имущество – дом и земельный участок, общей стоимостью 450 тысяч рублей, лишив владельца права на жилое помещение.

Материальный ущерб, причиненный на сумму около 1,2 миллиона рублей, возмещен обвиняемыми в полном объеме: по решению суда сделка купли-продажи признана недействительной, недвижимое имущество возвращено законным владельцам.

Остальным потерпевшим материальный ущерб около 880 тысяч рублей не возмещен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Копейский городской суд. Соучастницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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