Металлурги Магнитки представят прокат для строительства на крупнейшей выставке Ближнего Востока

ММК представит продукцию на крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Дубае (ОАЭ) открылась крупнейшая международная выставка строительных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

The Big 5 – крупнейшее мероприятие в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка будет проходить с 26 по 29 ноября. «Магнитка» все последние годы является неизменным участником этого мероприятия, что объясняется важностью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината. В 2016 году отгрузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила около 1,7 миллиона тонн – более половины экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции «Магнитки» сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строительства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (регион MENA). В прошлом году в форуме приняли участие 3,1 тысячи экспонентов, их стенды заняли площадь порядка 73,5 тысячи квадратных метров и привлекли около 75 тысяч посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.17

На Южном Урале наказали автоледи, угробившую в ДТП подружку. / Лже-риелторши из Копейска предстанут перед судом. / Крупный пожар в челябинском общежитии: двое погибли, около десятка пострадали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»