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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:48 мск

Челябинск

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Металлурги Магнитки представят прокат для строительства на крупнейшей выставке Ближнего Востока

Металлурги Магнитки представят прокат для строительства на крупнейшей выставке Ближнего Востока

ММК представит продукцию на крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Дубае (ОАЭ) открылась крупнейшая международная выставка строительных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

The Big 5 – крупнейшее мероприятие в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка будет проходить с 26 по 29 ноября. «Магнитка» все последние годы является неизменным участником этого мероприятия, что объясняется важностью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината. В 2016 году отгрузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила около 1,7 миллиона тонн – более половины экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции «Магнитки» сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строительства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (регион MENA). В прошлом году в форуме приняли участие 3,1 тысячи экспонентов, их стенды заняли площадь порядка 73,5 тысячи квадратных метров и привлекли около 75 тысяч посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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