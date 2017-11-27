Копейчане четвертый день живут без водоснабжения

Четвертый день в Копейске отсутствует водоснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , неприятное открытие сделали для себя жители Копейска, вернувшиеся домой с работы в минувшую пятницу: водоснабжение во многих поселках было затруднено либо отсутствовало вовсе.

Дозвониться до диспетчера вечером последнего рабочего дня оказалось весьма затруднительно: приходилось пробиваться сквозь десятки звонков столь же неприятно удивленных горожан. Те же, кому удавалось связаться с Горводоканалом, рассказывали о серьезной аварии, которая грозит оставить без воды не один десяток тысяч жителей копейских поселков.

Спать копейчане ложились в достаточно удрученном настроении. Однако тогда они еще не знали, что уик-энд будет полностью испорчен.

Утро субботы не предвещало ничего плохого: обрадованные жители поселков обнаружили в кранах воду, с которой попрощались минувшим вечером. Хотя напор и оставлял желать лучшего, однако можно было не только умыться, но и помыть посуду, оставшуюся с вечера пятницы.

Однако ближе к середине дня струйка воды начала истончаться. Оставшееся время горожане жили в неизвестности: вода то исчезала из кранов, то вновь появлялась. Но привыкшие к постоянным отключениям жители копейских поселков не спешили расстраиваться окончательно, терпеливо ожидая восстановления водоснабжения. Однако к вечеру в социальных сетях уже начали появляться комментарии обеспокоенных мамочек, осознавших вдруг, что запас пеленок для их чад не бесконечен.

День матери встретил копейчан неприятным сюрпризом: с утра в большинстве многоквартирных домов воды в кранах не оказалось. Бывалые горожане потянулись за водными запасами, кои они давно уже привыкли держать в пластиковых бутылках различного объема. В социальных сетях вопросы «Что опять с водой?» пока еще перемежались с поздравлениями с Днем матери и немного грустными шутками по поводу неожиданного «подарка» копейского Горводоканала мамам города.

Появились и первые объяснения «засухи»: жители поселков, ссылаясь на беседы с диспетчерами, обнадеживающе сообщали: «Наполняются резервуары, воду обещали в течение дня». Некоторые даже назвали точное время, к которому обещали возобновить водоснабжение – в районе 18:00. Впрочем, во второй половине воскресенья диспетчеры уже не были столь категоричны, обещая, что вода должна появиться «ближе к вечеру или ночью».

Между тем, жители продолжали возмущаться не только отсутствием воды и невозможностью дозвониться до диспетчерской, но и отсутствием какой бы то ни было информации о причинах отключения. Пока, наконец, кто-то не обнаружил объявления в группе предприятия в социальных сетях, где сообщалось о ремонтных работах на водоводе по улице Локомотивная, которые должны были проводиться в субботу, 25 ноября, «на сниженном давлении». «Под сниженное давление (слабый напор и отсутствие воды на верхних этажах) попадают жители Копейска, поселков Горняк, Бажово, Северный рудник, Потанино, Старокамышинск, микрорайонов 205 шахта, 50 шахта, 44 шахта, 201 шахта, 20 шахта, РМЗ, Кадровик, 4 участок», – гласило объявление. Это оказалось единственное предупреждение об ограничении подачи воды. Соответствующей информации не было даже на официальном сайте МУП ПОВВ, которое обслуживает в настоящее время жителей Копейска.

Чем ближе подходила заветная отметка «18:00», тем меньше энтузиазма проявляли сотрудники Горводоканала. Наконец, в соцсетях появилось уже другое «обещанное» время (вновь с формулировкой «дозвонились» до диспетчера) – после 22:00. Впрочем, и это время оказалось ложным. Ближе к 22:00 по телефону диспетчерской говорили уже: «Поздно ночью или утром». Хотя стали появляться и другие посты: якобы, воды не будет еще сутки-двое.

Но копейчане не сдавались. Кто-то умудрился дозвониться до коммунальщиков в половине третьего ночи, чтобы вновь услышать рассказ о заполняющихся резервуарах. Лишь в шестом часу утра появились первые обнадеживающие сообщения: «Вода есть». Однако радовались далеко не все: до верхних этажей пятиэтажек и в районе 7-8 часов утра понедельника добиралась лишь узенькая струйка. Около полудня водоснабжение прервалось. Диспетчер Горводоканала сообщила РИА «Новый День», что вода не поступает ни в Копейск, ни в Старокамышинск. Когда подача будет возобновлена, коммунальщики сказать не смогли: никакой информацией, кроме того, что ведутся ремонтные работы, они не обладают. В настоящее время жители Копейска все еще остаются без водоснабжения.

Между тем, жители поселков уже не надеются на коммунальщиков. «Друзья, в такой обстановке – помогайте друг другу, призываем вас, – обращаются в соцсетях к старокамышинцам. – Жители нижних этажей – позвольте тем, кто живёт на верхних, набрать у вас воды. Жители верхних – обратитесь к соседям снизу, думаем, не откажут! Подвозить воду нам, похоже, никто не собирается. Та машина, про которую писали вчера: во-первых, одна машина на весь посёлок – это даже не смешно, а во-вторых – где она? Поэтому как всегда – сами себе помогаем. Себе и другим».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.17

Цыганке, «исцелившей» челябинку от 7 миллионов, вынесли приговор. / Айфон как смысл жизни: южноуралец вернул ребенку долг ради гаджета. / Металлурги Магнитки представят прокат для строительства на крупнейшей выставке Ближнего Востока. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»