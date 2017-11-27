В Челябинской области школьник застрял на водонапорной башне

Спасатели сняли южноуральского школьника с водонапорной башни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 25 ноября, в Троицке.

Школьники решили забраться на крышу заброшенной водонапорной башни в районе железнодорожного вокзала, но не рассчитали свои силы.

Высота башни примерно на уровне 2-3 этажа. Внутри сооружения нет лестниц, но ребята все равно каким-то образом полезли наверх. Двое из них спрыгнули обратно вниз, а их 11-летний приятель не решался сдвинуться с места. Прибывшие спасатели по приставной лестнице добрались до ребенка и спустили его вниз.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.11.17

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