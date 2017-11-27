В Челябинске задержали «гастролера», потрошившего сумочки кадровиков и педагогов

Наглый воришка почти год «обрабатывал» сотрудников различных организаций Челябинской и Свердловской областей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, за 42-летним жителей Екатеринбург полицейские охотились 10 месяцев.

В марте этого года транспортные полицейские Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту кражи неустановленным лицом кошелька из служебного кабинета работницы Локомотивного депо станции Екатеринбург. Тогда злоумышленник под предлогом трудоустройства на работу прошел через пропускной пункт, не предъявив документов, к кабинету отдела кадров. Увидев, что дверь закрыта на ключ, мужчина аккуратно ее вскрыл и проник в кабинет. Там он похитил кошелек с деньгами и зарплатной картой. Вскоре владелица кошелькаполучила SMS-сообщение о том, что с банковской карты сняли 38 тысяч 500 рублей.

Установить личность похитителя сразу не представилось возможным, поскольку злоумышленник совершил кражу за считанные минуты и остался незамеченным, а при снятии денег прятал свое лицо.

Однако сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский продолжили работу по установлению личности и поимке злоумышленника. В том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировки, направив их коллегам из транспортной и территориальной полиции Уральского округа, а также в средства массовой информации.

Сразу после размещения фотографии предполагаемого похитителя, транспортным полицейским стали поступать звонки из разных городов Челябинской и Свердловской областей. Граждане сообщали, что узнали в лице злоумышленника похитителя собственных вещей.

«Как оказалось, с марта по ноябрь этого года мужчина совершил несколько краж в разных городах, «гастролируя» по Свердловской и Челябинской областям. Кража в Локомотивном депо была далеко не первой и не последней», – рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский Андрей Новосельцев.

К примеру, в сентябре злоумышленник беспрепятственно, якобы для трудоустройства, пришел в одну из школ города Сухой Лог, где из служебного кабинета похитил два кошелька, став обладателем крупной денежной суммы – 49-ти тысяч рублей.

Спустя несколько дней мужчина вновь совершил кражу, но уже в одном из детских садов города Заречного, куда пришел к руководству, чтобы обсудить, как ему устроить ребенка. Он поднялся в кабинет к заведующей и минут 15 общался с ней. А после того как попрощался, незаметно забрал сумку.

Ранее аналогичные кражи злоумышленник совершил в детских садах №301 и №347 Екатеринбурга.

После публикации ориентировки на одном из порталов города, в транспортную полицию Екатеринбурга сообщили, что злоумышленника, похожего на разыскиваемого мужчину, также видели в детсаду №81 (там был похищен кошелек у медицинского работника) и детсаду №300 (где из сумок воспитательниц пропали деньги и духи).

25 ноября похититель был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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