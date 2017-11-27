«Все, что могли»: мэрия Челябинска затруднилась оценить эффективность ограничений движения транспорта во время НМУ (ВИДЕО)

В мэрии Челябинска не знают, как скажется на состоянии воздуха запрет на въезд в город грузового транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в полной мере ограничения на въезд в Челябинск в период неблагоприятных метеоусловий грузовиков, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям экологического класса 3 и ниже, вступит в действие с 1 декабря. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев.

Правда, градоначальник так и не сказал, чего же ждут от этого запрета власти и насколько в реальности таким образом можно повлиять на улучшение состояния воздуха в областном центре.

Зато мэр рассказал, что уже в минувшие выходные сотрудники ГИБДД составили 15 административных протоколов в отношении владельцев транспортных средств с превышением нормативов содержания вредных веществ в выхлопных газах. Г-н Тефтелев акцентировал внимание на том, что оштрафовали не только владельцев грузовиков, но и легковых авто. Как будто специально давая понять, что подписанное им на минувшей неделе постановление о временных ограничениях на движение по городу грузового транспорта к этим «административкам» отношения не имеет.

Что касается реализации одобренного им запрета, то на этой неделе власти сосредоточатся на установке дорожных знаков, предупреждающих о действующем ограничении.

Кроме того, управление торговли Челябинска продолжит, по словам градоначальника, работу с торговыми сетями по согласованию движения транспортных средств. Зачем это нужно, не ясно. Ведь постановление четко определяет, что его действие не распространяется на перевозки пищевых продуктов.

Еще одна рекомендация, высказанная мэрией вслед за ГУ МВД по Челябинской области, касается предприятий. Им посоветовали перевозить необходимые для них грузы не автомобильным, а железнодорожным транспортом. Идет ли речь лишь о передвижении по территории производства или за ее пределами, чиновник не уточнил.

Кстати, в мэрии, как оказалось, вполне понимают, что слишком много в постановлении исключений. Но сделать ничего не могут. Или не хотят.

Мэр Челябинска: Все, что могли, сделали»

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 27.11.17

В Челябинске задержали «гастролера», потрошившего сумочки кадровиков и педагогов. / В Челябинске длинномер протаранил маршрутку, есть пострадавшие. / Челябинца Жанну, расчленившего мать, оставили на свободе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»