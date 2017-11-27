Смертельный кульбит: на южноуральской трассе погибли два человека

Сотрудники ГИБДД Брединского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня около 13:00 на 105 километре автодороги Кизильское-Бреды-КПП Мариининское в Брединском районе.

36-летний житель поселка Бреды, управляя автомобилем БМВ 525, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. Машина вылетела с дороги и опрокинулась. В результате ДТП водитель и неустановленная девушка-пассажир, скончались на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которыми организован объезд места происшествия, организована эвакуация поврежденного автотранспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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