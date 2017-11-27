На Южном Урале обнаружили древнего верблюда в «европейском стиле»

В пещере на Южном Урале археологи обнаружили изображение верблюда эпохи палеолита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МГУ, находку сделали участники Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ в Каповой пещере, расположенной на юге Башкирии.

Уникальный рисунок верблюда реставратор из Андорры Эдуаль Гийаме обнаружил под пещерными отложениями. Изображение можно отнести ко времени заселения Евразии первыми людьми, его возраст 14,5 – 37,7 тысячи лет. Рисунок является частью расчищенного в конце 1970-х годов панно «Лошади и знаки».

«Верблюд замечательно подтверждает теорию о Волжско-Каспийском направлении связей людей, организовавших святилище в Каповой пещере, – рассказал руководитель экспедиции Владислав Житенев. – Раньше это направление обосновывалось использованием украшений из ископаемых раковин, принесенных из Прикаспийского региона. Это направление очень интересно с точки зрения возможного пути распространения традиций создания пещерных святилищ с настенными изображениями, если вспомнить о карпатских пещерах с настенными изображениями Ледникового периода».

Исследователь отметил, что манера написания изображения говорит о знакомстве его создателя с традициями искусства каменного века, возникшими на территории юга современной Франции и севера Испании, бывшей 20 – 37 тысяч лет назад одним из «очагов цивилизации». Вместе с тем, верблюды не встречаются на европейских наскальных рисунках: их изображения находят в Монголии и расположенной на территории Челябинской области Игнатьевской пещеры. Это говорит о возможности взаимопроникновения художественных традиций Южного Урала и юга Франции.

Что касается образа верблюда, то после находки в Каповой пещере (ранее рисунок верблюда, как было сказано, нашли в Игнатьевской пещере), то можно говорить, что он становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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