В Челябинске ВАЗ повалил светофор, уходя от погони (ВИДЕО)

Молодой челябинец чудом выжил, уходя от полицейской погони.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла 24 ноября около 22:00 на перекрестке улицы Косарева и проспекта Победы. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора.

По данным городской ГИБДД, 19-летний челябинец, управлявший автомобилем ВАЗ-2111, отказался выполнить требование полиции об остановке. Вместо этого молодой человек лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Однако на перекрестке путь ему преградил светофор: не справившись с управлением, беглец врезался в дорожное ограждение и повалил светофор. После этого ВАЗ перевернулся.

Несмотря на то, что автомобиль при столкновении серьезно пострадал, водитель отделался лишь легкими повреждениями: ему рекомендовано амбулаторное лечение. А вот причину, по которой молодой человек решил сбежать от полиции, еще предстоит выяснить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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