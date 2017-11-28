В Карталах два бухгалтера детского сада «премировали» себя на миллион рублей

В Челябинской области два бухгалтера дошкольного учреждения навыписывали себе премий на миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт совершения мошеннических действий двумя экс-сотрудниками дошкольной образовательной организации выявили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции «Карталинский».

Полицейские установили, что бывшие главный бухгалтер и бухгалтер – кассир, завышая свои должностные оклады и выписывая для себя денежные премии совместно похитили более 1 миллиона рублей, которые в дальнейшем потратили на собственные нужды.

В настоящее время часть денежных средств возвращена в бюджет образовательной организации.

Следствием МО МВД «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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