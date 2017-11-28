В Челябинске армянский ресторан оштрафовали за любовь к Родине

Владелец ресторана в Челябинске заплатит штраф за трансляцию армянской музыки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, назначение штрафа закончилась прокурорская проверка в ресторане, расположенном по улице Карла Маркса.

В ходе проверки выяснилось, что в заведении публично исполнялись фонограммы музыкальных произведений на армянском языке в отсутствие договора с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» о выплате вознаграждения. Как выяснилось, индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность заведения, о требованиях законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности не было известно.

По результатам проверки прокуратурой Центрального района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по факту нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода. Постановлением мирового судьи на предпринимателя наложен штраф размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.17

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