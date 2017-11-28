российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 11:56 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

В Челябинске армянский ресторан оштрафовали за любовь к Родине

В Челябинске армянский ресторан оштрафовали за любовь к Родине

Владелец ресторана в Челябинске заплатит штраф за трансляцию армянской музыки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, назначение штрафа закончилась прокурорская проверка в ресторане, расположенном по улице Карла Маркса.

В ходе проверки выяснилось, что в заведении публично исполнялись фонограммы музыкальных произведений на армянском языке в отсутствие договора с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» о выплате вознаграждения. Как выяснилось, индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность заведения, о требованиях законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности не было известно.

По результатам проверки прокуратурой Центрального района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по факту нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода. Постановлением мирового судьи на предпринимателя наложен штраф размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.17

В Карталах два бухгалтера детского сада «премировали» себя на миллион рублей. / На Южном Урале два рыбака провалились под лед. / «Неотключаемых» потребителей Южного Урала начали штрафовать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Карталах два бухгалтера детского сада «премировали» себя на миллион рублей

На Южном Урале два рыбака провалились под лед

«Неотключаемых» потребителей Южного Урала начали штрафовать

Казахстанцу, отправившему на Южный Урал 158 кг травки, огласили приговор

Все новости