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Челябинск

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Фирму, купившую хозяйственников Челябинской оперы, оштрафовали на полмиллиона

Фирму, купившую хозяйственников Челябинской оперы, оштрафовали на полмиллиона

Ремонтная организация заплатит полмиллиона рублей за взятку руководству Челябинского театра оперы и балета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство в ходе прокурорской проверки установило, что учредитель ООО «Отделка и ремонт» в ноябре 2015 года передала руководству хозблока Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки 30 тысяч рублей. Деньги передавались за подписание актов о приемке выполненных не в полном объеме ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия-памятника регионального значения «Госпиталь».

Напомним, в октябре 2017 года Центральный районный суд Челябинска признал заместителя директора по эксплуатации театра оперы и балета и главного инженера учреждения виновными в получении взяток, приговорив каждого к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ООО «Отделка и ремонт» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска оштрафовал общество на 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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