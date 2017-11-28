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Вторник, 28 ноября 2017, 17:27 мск

Челябинск

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Смог продолжает окутывать Южный Урал

Смог продолжает окутывать Южный Урал

На Челябинской областью полторы недели висит смог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске, в приземном слое атмосферы погодные явления, способствующие затрудненному рассеиванию вредных примесей и накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в течение еще одних суток.

По данным Челябинского ЦГМС, действие режима НМУ первой степени опасности продлено с 19 часов 29 ноября до 19 часов 29 ноября. Отметим, что режим «черного неба» действует в регионе с 20 ноября.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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