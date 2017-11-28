«Это глупая медь!» Томинский ГОК собирается избавляться от ценнейшего сырья

Оппоненты РМК назвали Томинский ГОК технически отсталым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , реализация проекта строительства Томинского ГОКа противоречит здравому смыслу. Об этом заявил член Союза российских писателей, инженер-металлург по образованию Александр Кожейкин.

И дело лежит даже не в юридической плоскости, к которой у челябинского литератора тоже много вопросов: инженер не верит в передовой статус проекта, о котором столь часто говорят как в самом АО «Томинский ГОК», так и в Русской медной компании, являющейся учредителем предприятия.

«Это технически отсталый проект, – уверен Александр Кожейкин. – 98,2% от всей руды будет уходить в мелкодисперсные токсичные отвалы. Только 1,8 килограмма с каждых 100 килограммов руды будет извлекаться в 20%-ный концентрат. Разве это умная медь? Это глупая медь!»

При этом концентрация исключительно на медном концентрате приведет к существенным потерям, уверен Александр Кожейкин. «Эта глупая медь еще и отправляет в токсичные отвалы окисленные медные руды. А в руде Томинского месторождения окисленных медных руд 10%. Это ценнейшее полиметаллическое сырье, – настаивает инженер. – В советское время была предпринята попытка анализа. И сказано, что эти руды пусть лежат до лучшего времени, когда будет технология».

Однако Томинский ГОК не интересует это сырье, и теперь эти окисленные руды будут пополнять хвостохранилище. «Ведь хвостохранилище РМК планирует оставить, – отмечает Александр Кожейкин. – Площадь его будет в 2 раза меньше, и будет называться оно «прудок-накопитель». Было 800 гектаров – стало 400. Так это то же самое хвостохранилище, какое и было! Только стенка была 96 метров, а теперь станет стенка с высотой 23 метра. Но оно также будет угрожать Шершням и будет находиться неподалеку от этого единственного источника водоснабжения».

Наконец, Томинский ГОК – это еще и антиинвестиционный проект, уверен писатель. «Ни один здравомыслящий инвестор не придет в регион с планово ухудшающейся экологической обстановкой», – настаивает Александр Кожейкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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