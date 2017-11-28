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Челябинск

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«Это глупая медь!» Томинский ГОК собирается избавляться от ценнейшего сырья

«Это глупая медь!» Томинский ГОК собирается избавляться от ценнейшего сырья

Оппоненты РМК назвали Томинский ГОК технически отсталым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта строительства Томинского ГОКа противоречит здравому смыслу. Об этом заявил член Союза российских писателей, инженер-металлург по образованию Александр Кожейкин.

И дело лежит даже не в юридической плоскости, к которой у челябинского литератора тоже много вопросов: инженер не верит в передовой статус проекта, о котором столь часто говорят как в самом АО «Томинский ГОК», так и в Русской медной компании, являющейся учредителем предприятия.

«Это технически отсталый проект, – уверен Александр Кожейкин. – 98,2% от всей руды будет уходить в мелкодисперсные токсичные отвалы. Только 1,8 килограмма с каждых 100 килограммов руды будет извлекаться в 20%-ный концентрат. Разве это умная медь? Это глупая медь!»

При этом концентрация исключительно на медном концентрате приведет к существенным потерям, уверен Александр Кожейкин. «Эта глупая медь еще и отправляет в токсичные отвалы окисленные медные руды. А в руде Томинского месторождения окисленных медных руд 10%. Это ценнейшее полиметаллическое сырье, – настаивает инженер. – В советское время была предпринята попытка анализа. И сказано, что эти руды пусть лежат до лучшего времени, когда будет технология».

Однако Томинский ГОК не интересует это сырье, и теперь эти окисленные руды будут пополнять хвостохранилище. «Ведь хвостохранилище РМК планирует оставить, – отмечает Александр Кожейкин. – Площадь его будет в 2 раза меньше, и будет называться оно «прудок-накопитель». Было 800 гектаров – стало 400. Так это то же самое хвостохранилище, какое и было! Только стенка была 96 метров, а теперь станет стенка с высотой 23 метра. Но оно также будет угрожать Шершням и будет находиться неподалеку от этого единственного источника водоснабжения».

Наконец, Томинский ГОК – это еще и антиинвестиционный проект, уверен писатель. «Ни один здравомыслящий инвестор не придет в регион с планово ухудшающейся экологической обстановкой», – настаивает Александр Кожейкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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