российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 17:27 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Земле начали торговать аудиопосланиями пришельцам

На Земле начали торговать аудиопосланиями пришельцам

Послания инопланетным цивилизациям станут доступны жителям Земли по сходной цене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о знаменитых аудиозаписях, отправленных в 1977 году в глубины вселенной на космических аппаратах Voyager 1 и Voyager 1.

Напомним, 40 лет назад NASA отправило в космос два золотых диска с целью знакомства инопланетных цивилизаций с землянами. На дисках содержались записи величайших музыкальных произведений человечества от Баха и Бетховена до «Слепого» Вилли Джонсона и Чака Берри, а также звуки этнических инструментов, например, барабанов Бенина и свирели Соломоновых островов. Кроме того на диски были записаны пение птицы, детский крик и множество других звуков природы, а также звук поезда.

Помимо этого, аудиопослание содержало приветствия на дестяках человеческих языков (включая семь мертвых) и приветствие на «языке» китов.

Запись также включала карту, указывающую на Землю, плюс инструменты, необходимые для ее воспроизведения.

В настоящее время аудиопослания находятся в миллиардах километров от планеты Земля. А пока «Вояджеры» бороздят космос в поисках внеземных цивилизаций, предприимчивые земляне решили немного подзаработать на третьей от Солнца планеты. Музыкальная компания Ozma Records издала комплект под незамысловатым названием Voyager Golden Record. Вокс-сет включает 3 виниловых пластинки и книгу (либо, в другом варианте, два CD и книгу).

Комплект уже можно заказать в интернет магазине компании за 98 американских долларов. Доставку дисков Ozma Records планирует начать в январе следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.11.17

Экс-глава администрации Челябинска выпускают из СИЗО. / На Южном Урале похолодает до -20°C. / Исполинская база инопланетян засветилась вблизи Солнца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Экс-главу администрации Челябинска выпускают из СИЗО

На Южном Урале похолодает до -20°C

Наука /

Исполинская база инопланетян засветилась вблизи Солнца

«Это глупая медь!» Томинский ГОК собирается избавляться от ценнейшего сырья

Все новости