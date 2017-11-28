На Земле начали торговать аудиопосланиями пришельцам

Послания инопланетным цивилизациям станут доступны жителям Земли по сходной цене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , речь идет о знаменитых аудиозаписях, отправленных в 1977 году в глубины вселенной на космических аппаратах Voyager 1 и Voyager 1.

Напомним, 40 лет назад NASA отправило в космос два золотых диска с целью знакомства инопланетных цивилизаций с землянами. На дисках содержались записи величайших музыкальных произведений человечества от Баха и Бетховена до «Слепого» Вилли Джонсона и Чака Берри, а также звуки этнических инструментов, например, барабанов Бенина и свирели Соломоновых островов. Кроме того на диски были записаны пение птицы, детский крик и множество других звуков природы, а также звук поезда.

Помимо этого, аудиопослание содержало приветствия на дестяках человеческих языков (включая семь мертвых) и приветствие на «языке» китов.

Запись также включала карту, указывающую на Землю, плюс инструменты, необходимые для ее воспроизведения.

В настоящее время аудиопослания находятся в миллиардах километров от планеты Земля. А пока «Вояджеры» бороздят космос в поисках внеземных цивилизаций, предприимчивые земляне решили немного подзаработать на третьей от Солнца планеты. Музыкальная компания Ozma Records издала комплект под незамысловатым названием Voyager Golden Record. Вокс-сет включает 3 виниловых пластинки и книгу (либо, в другом варианте, два CD и книгу).

Комплект уже можно заказать в интернет магазине компании за 98 американских долларов. Доставку дисков Ozma Records планирует начать в январе следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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