В Челябинске задержали иностранцев с мешком героина

В Челябинске полиция изъяла у двух дилеров почти полтора килограмма героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Тракторозаводском районе оперативники задержали двух иностранных граждан по подозрению в сбыте наркотических веществ.

У задержанных, 1986 и 1987 годов рождения, изъяли наркотическое средство героин общей массой 350 граммов, которое они хранили с целью дальнейшего сбыта. По месту жительства задержанных и в указанном ими тайнике полицейские обнаружили и изъяли еще более килограмма наркотиков, которые также предназначались для реализации. Общая масса изъятого героина составила около 1,4 килограмма.

Следственным отделом ОП «Тракторозаводский» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы до двадцати лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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