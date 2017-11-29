В Челябинской области главбух оставила без зарплаты чиновников администрации

Бухгалтер администрации одного из сел Южного Урала отправила зарплату чиновников на счет дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 54-летнюю жительницу села Тюбук виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что в декабре 2016 года женщина, работавшая главным бухгалтером администрации Тюбукского сельского поселения, сформировала три фиктивных платежных поручения на общую сумму около 33 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам администрации. Эти деньги она перечислила на расчетный счет своей дочери.

Вину в совершенном преступлении чиновница признала, причиненный ущерб в полном объеме возместила в досудебном порядке.

Суд назначил ей наказание в виде лишения права занимать руководящие должности, а также должности с полной материальной ответственностью в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, войсках и воинских формированиях РФ на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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