«Построим какую-нибудь фигню, а потом думаем, как сделать ее не такой страшной»: над центром Челябинска нависнет еще один небоскреб (ФОТО)

В историческом центре Челябинска готовятся построить еще одно неуместное здание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , одна из строительных компаний Челябинска начала подготовительные работы к строительству на Алом поле 24-этажного небоскреба.

Пока речи о закладке фундамента не идет: строители лишь готовят будущую площадку.

При этом публичные слушания проект здания еще не прошел. Небоскреб вырастет на участке между Дворцом пионеров и школьников имени Крупской и улицей Труда. Будет это жилой дом или апартаменты, в строительной компании пока не определились.

Краеведы уверены, что возведение высотки станет очередным ударом по облику исторического центра Челябинска. И дело даже не в близлежащем участке. «С исторической точки зрения это место мало интересно, – говорит лидер инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев. – Раньше здесь было болото. В конце XIX века начали строить дома, но вынужденно – потому что город рос». Лишь в советское время эта часть городского центра обрела собственный неповторимый облик. Тому способствовало появление на берегу реку дворца спорта «Юность». «Это был шикарный, хоть и типовой проект, – рассказывает краевед. – Он стал украшением города».

Индивидуализированный проект дворца спорта сформировал архитектурное пространство этой части набережной реки Миасс и близлежащих кварталов. А потом началось уничтожение единой архитектурной среды. Сначала к дворцу спорта пристроили ледовую арену, а затем впритирку к зданию возвели ТРК «Мегаполис». «Я считаю, что это одно из самых уродливых зданий в городе, – настаивает Юрий Латышев. – Это какое-то нагромождение. Не знаю, может, если бы здание стояло отдельно, оно и смотрелось бы неплохо. Но его зачем-то пристроили к дворцу спорта, окончательно тем самым испоганив последнее».

Панорама, действительно, так себе

Теперь «Юность», а точнее, выросшее вокруг дворца спорта несуразное смешение производит удручающее впечатление. «Комплекс ни с какой стороны не смотрится, – уверен краевед. – Ну, поставили тут колесо обозрения. А что с него смотреть? Теперь еще на Алом поле построят небоскреб, очередное бельмо. Он же все южное направление перекроет! Я бы на месте руководства «Мегаполиса» был очень недоволен».

Конечно, пустырь на Алом поле нужно застраивать, соглашается Юрий Латышев. Но делать это необходимо с учетом того, что эта земля располагается на окраине исторического центра. «Ограничителем высотности следовало бы взять гостиницу «Малахит», – рассуждает краевед. – Оно сопоставимо по высоте со зданием элеватора на Свердловском проспекте, создавая единое впечатление для всего архитектурного пространства».

Впрочем, вряд ли облик исторического центра заботит городские власти. «Тефтелеву, Ющенко, Слободскому абсолютно начхать на город, – заявил Юрий Латышев. – В ближайшее время они уже уйдут. А депутаты так или иначе связаны со строительным бизнесом. Они лоббируют его интересы. В итоге мы продолжаем действовать по абсурдной схеме: построим какую-нибудь фигню, вроде «Челябинск-сити» на Кировке, а потом пытаемся ее как-нибудь украсить и сделать не такой страшной».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 29.11.17

В Челябинской области главбух оставила без зарплаты чиновников администрации. / В Челябинске потушили Вечный огонь (ФОТО). / В Челябинске «лоб в лоб» столкнулись две легковушки, трое в больнице. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»