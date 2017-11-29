В Челябинске жители новостроек остались без воды из-за аварии

Жители нового микрорайона в Челябинске остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , неприячтной неожиданностью началось сегодняшнее утро для жителей микрорайона Чурилово в Тракторозаводском районе: в результате аварии было прекращено водоснабжение.

По данным МУП ПОВВ, около 10:00 было зафиксировано падение напора в новостройках. Причиной стало повреждение в камере на водоводе. В итоге пять многоквартирных домов, расположенных по улице Зальцмана, отключены от водоснабжения до устранения аварии.

Не исключено, что повреждение серьезное, так как коммунальщики организовали подвоз воды.

Между тем, жители нового микрорайона сообщают, что это далеко не первая коммунальная проблема, с которой им приходится сталкиваться. Так, в сентябре им пришлось пять дней оставаться без горячей воды из-за порыва на водоводе. Не отличалось стабильностью водоснабжение и в октябре: были аварии, отключения и снижение давления.

Напомним, с масштабным отключением водоснабжения в конце минувшей недели столкнулись жители Копейска. В пятницу, 24 ноября, практически весь город остался без воды. В субботу коммунальщики попытались выполнить ремонт сетей на сниженном давлении. Однако в воскресенье выяснилось, что ситуацию исправить не удалось, и почти весь Копейск, включая входящие в его состав поселки, остался без воды. Частично водоснабжение было возобновлено утром понедельника, 27 ноября. Но через несколько часов воду вновь выключили. Окончательно водоснабжение города и поселков удалось возобновить лишь к вечеру 28 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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