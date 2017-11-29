В Челябинске задержан один из застройщиков «Яркой жизни»

В Челябинске силовики задержали одного из руководителей застройки микрорайона «Яркая жизнь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , операцию представители правоохранительных органов провели в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства микрорайона «Яркая жизнь».

Напомним, дело возбуждено по итогам прокурорской проверки после того, как 13 ноября дольщица жилого комплекса устроила несанкционированный пикет у здания надзорного ведомства региона.

«Установлено, что руководители ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект» сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов микрорайона «Яркая жизнь», – констатировали в прокуратуре. – При этом в установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более миллиона рублей».

По результатам проверочных мероприятий в следственной части УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств участников долевого строительства при возведении жилых домов микрорайона «Яркая жизнь». Отметим, что все указанные компании входят в холдинг «Майлстоун Девелопмент».

Напомним, проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались год назад, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. В итоге владельцы недостроев не сошлись во мнениях и поделили активы. После чего один из экс-компаньонов уехал за границу.

Сегодня был задержан застройщик «Яркой жизни», остававшийся в России. По некоторым данным, следователи готовятся предъявить задержанному обвинение. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области эту информацию пока не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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