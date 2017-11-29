Челябинский школьник научил компьютер «строить рожи»

Челябинский школьник стал одним из победителей первого Всероссийского хакатона Neuromedia-2017.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ученике 10-го класса лицея №97 Челябинска Александр Мамаев заняли второе место в треке «Нейромаркетинг».

Первый Всероссийский хакатон Neuromedia-2017 по разработке продуктов на стыке информационных технологий, медиа и нейронных сетей стартовал 11 октября. Участникам ИТ-марафона предложили разработать инновационные продукты и сервисы для потенциального развития на глобальном рынке НейроНет (рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на нейротехнологиях).

Челябинец выбрал для работы кейс «Визуализация и озвучивание психоэмоциональных состояний человека как форма театрального искусства». «Это, по большей части, интересно для меня, так как я раньше не занимался так тесно сферой когнитивных исследований, исследований познавательных процессов, – рассказал РИА «Новый День» Александр Мамаев. – К тому же это исследование пригодится мне в будущем, при работе над проблемами машинного обучения нейронных сетей».

По мнению жюри хакатона, лицеист смог подойти к решению с неординарной точки зрения. «Он визуализировал и озвучил эмоции человека в состоянии покоя, а также под влиянием звука, света и цвета. Александр изящно решил задачу, использовав бустинг ( метод машинного обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов, в результате по мере наращивания композиции частота ошибок неуклонно снижается – РИА «Новый День»).

В итоге Александр Мамаев стал одним из четырех победителей Neuromedia-2017.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.11.17

В Челябинске задержан один из застройщиков «Яркой жизни». / В челябинском вузе обнаружили опасные лифты. / В Челябинске жители новостроек остались без воды из-за аварии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»