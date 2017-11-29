Мэр Сатки с подчиненными получили за подаренные квартиры восемь с половиной лет колонии

Высокопоставленные саткинские чиновники за махинации с квартирами получили 8,5 года колонии на троих.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший глава Саткинского городского поселения Иван Игнатов, один из его замов Сергей Дроздов и начальник юридического отдела муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова признаны виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве в совершении указанного преступления.
Следствием и судом установлено, что в течении 2014 – 2015 годов осужденные изготовили фиктивные копии договоров найма жилых помещений для своих родственников и знакомых, согласно которых указанные лица с 2006 года якобы проживали в аварийном и ветхом жилье, включенном в программу программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». В дальнейшем указанным лицам были незаконно предоставлены 12 квартир, приобретенных за более чем 17,2 миллиона рублей из средств бюджета Челябинской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
Приговором суда Игнатову, Дроздову и Басыровой назначено наказание в виде 3, 3,5 и 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.11.17
Челябинский школьник научил компьютер «строить рожи». / В Челябинске задержан один из застройщиков «Яркой жизни». / В челябинском вузе обнаружили опасные лифты. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»