Не выдыхаем: в Челябинской области снова продлили режим НМУ

Синоптики в очередной раз продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Челябинске, Карабаше, Сатке и в приземном слое атмосферы продолжатся погодные явления, способствующие затрудненному рассеиванию вредных примесей и накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в течение еще одних суток.

По данным Челябинского ЦГМС, действие режима НМУ первой степени опасности в Челябинске продлено с 19 часов 29 ноября до 11 часов 30 ноября. В регионе предупреждение о НМУ продлено до 19 часов 30 ноября. Отметим, что режим «черного неба» действует в Челябинской области с 20 ноября.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.11.17

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