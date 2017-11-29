А был ли памятник? Культурное наследие Челябинска мешает отремонтировать разрушающийся жилфонд

В Челябинске заказчик капремонтов домов усомнился в исторической ценности аварийного жилфонда.

Как уже сообщал «Новый День», решение о капитальном ремонте многострадального дома №61 на проспекте Ленина, балконы и фасад которого в любую секунду могут обрушиться на головы пешеходам, до сих пор не принято.

В августе текущего года был объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по проекту восстановления объекта культурного наследия, однако на конкурс никто не заявился из-за специфики работ и завышенных требований.

На последнем заседании в мэрии решили заново обследовать все 74 балконных конструкции.

Сегодня стало известно, что в ближайшее время будет проведена и историко-культурная экспертиза, по итогом которой регоператор выберет один из двух путей решения проблемы.

«На самом деле, этот дом не является объектом культурного наследия, он был выявлен позднее. Для того, чтобы его включить в государственный реестр, никакой экспертизы не проводилось, в этом случае было необходимо лишь решение комиссии», – поясняет гендиректор регоператора капремонта Челябинской области.

Если особый статус многоквартирного дома подтвердится, регоператор продолжит проводить аукционы, не гарантируя какого-либо эффекта.

Как уже сообщал «Новый День», для выполнения работ на объекте культурного наследия требуется подрядчик с особой лицензией, коих не только в Челябинске, но и по всей России найти довольно сложно. Кроме того, ремонт обычной многоэтажки обходится, как минимум, в 1,5 раза дешевле капремонта объекта культурного наследия.

Если же дом признают обычным, то можно будет нарушить архитектурный облик: например, снести все балконы, вставив новые окна и заштукатурив фасад. С этим, правда, не согласны жильцы – отсутствие балконов удешевит их недвижимость. Но исходить при принятии решения, скорее всего, будут из безопасности прохожих.

Пикантность ситуации придает тот факт, что живут в доме люди небедные – сотрудники органов власти, экс-руководители правоохранительных органов, семьи владельцев крупных финансовых структур. Но платить за ремонт дома и, тем более, экспертизу аварийных балконов, они отказывались с самого начала – когда обрушился первый балкон. Тогда и выплыла история с объектом культурного наследия, ремонтировать который должны за бюджетные деньги.

История оказалась весьма запутанной.

Напомним, согласно официальным заявлениям, дом №61 по проспекту Ленина получил статус объекта культурного наследия в 1997 году. А основанием для придания этого статуса, согласно опять таки официальным данным, стал историко-архитектурный опорный план Челябинска, список №13а от 1995 года и письмо КуиЗО от 14 июня 2011 года.

Из учетной карточки Центра историко-культурного наследия Челябинска следует, что «несколько утяжелённые формы, с мощным цокольным решением первого этажа, использование большого ордера, ризалиты, крупные элементы членения фасада типичны для монументально-образной, репрезентативной

линии советской неоклассики, которая начала формироваться со второй половины 1930-х годов».

«Я не знаю, кто придумал в таком количестве выявлять объекты культурного наследия, – возмущается Вадим Борисов. – В Челябинске их 2,5 тысячи, столько же в Москве, но разница в масштабах колоссальная».

Руководитель регоператора припомнил еще одну ситуацию с капремонтом: в начале текущего года был запланирован ремонт инженерных сетей в домах «немецкого квартала» на ЧМЗ, где люди утопали в фекалиях. Но не успели рабочие приступить к замене коммуникаций, как дом наделили особым статусом, в итоге капитальные работы отложили на неопределенный срок.

Челябинск, Юлия Димова

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