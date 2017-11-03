Некультурное наследие: элитную многоэтажку в центре Челябинска лишат особого статуса (ФОТО)

В Челябинске многоквартирный дом по проспекту Ленина вычеркнут из списка объектов культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО УК «Ремжилзаказчик», на текущей неделе в администрации города прошло совещание по вопросам капремонта фасада дома №61 и сохранения архитектурного облика исторической постройки в центре Челябинска.

Присутствовавшие на заседании представители областного комитета по охране памятников культурного наследия заявили о готовности исключить дом из Перечня особо охраняемых объектов. По данным УК, именно особый статус мешает капитально отремонтировать фасад жилой многоэтажки. Для выполнения работ на объекте культурного наследия требуется подрядчик с лицензией, коих не только в Челябинске, но и по всей России найти довольно сложно. Кроме того, ремонт обычной многоэтажки финансово менее затратен, чем капремонт объекта культурного наследия.

Отметим, решение об исключении многоквартирного дома, построенного в 1937 году, из списка памятников культуры будет принято не раньше, чем станут известны результаты экспертизы каждого из 66 тяжеловесных балконов со стороны проспекта Ленина, а также 8 балконов облегченной конструкции, выходящих во двор.

В настоящий момент ООО «Ремжилзаказчик» ведет работу по выбору экспертной организации. По предварительным расчетам, стоимость обследования одного балкона может обойтись в 100 тысяч рублей.

Отметим, в доме живут люди непростые – сотрудники органов власти, экс-руководители правоохранительных органов, семьи владельцев крупных финансовых структур. Но платить за ремонт дома и, тем более, экспертизу, они не хотят.

Поэтому финансовую помощь в данном вопросе пообещали оказать городские власти – статус объекта культурного наследия это позволяет.

«Если специалисты признают конструкции аварийными, будет принято решение об их капитальном ремонте либо сносе», – добавила пресс-секретарь УК Ольга Солодянкина.

Кстати, большинство участников совещания выступило за демонтаж аварийных балконов, грозящих обрушиться на головы пешеходам. Вместо них, напомним, на фасаде здания могут появиться декоративные элементы по типу французских балконов.

Однако жильцы дома №61 по проспекту Ленина категорически против сноса конструкций, несмотря на их состояние.

В качестве основного аргумента сохранить аварийные конструкции они называют материальные убытки, которые грозят им в случае сокращения жилплощади квартир и, как следствие, снижения общей стоимости имущества.

Между тем, их собственность угрожает жизни горожан. Напомним, летом 2015 года один из аварийных балконов дома уже обвалился. Осенью того же года прямо на дворовую площадку упало основание другого балкона. В обоих случаях обошлось без жертв. Однако гарантий, что фасад дома не обрушится на головы пешеходам сегодня или завтра у коммунальщиков нет.

Добавим, вопрос о повторном включении многоквартирного дома в перечень объектов культурного наследия после запланированного ремонта на совещании в мэрии не поднимался. Очередная встреча градостроителей, комитета охраны объектов культурного наследия и сотрудников Госжилинспекции назначена на 15 ноября.

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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