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Четверг, 2 ноября 2017, 20:27 мск

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Челябинск

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Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом (ФОТО)

Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом (ФОТО)

Фасад аварийной многоэтажки по проспекту Ленина грозит обрушиться на головы пешеходам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние многострадального дома №61 с изменением погодных условий резко ухудшилось. В настоящий момент аварийное здание вдоль фасада огорожено красно-белыми лентами с предупреждающими надписями.

Новый День: Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом  (ФОТО)

По данным пресс-службы УК «Ремжилзаказчик», обслуживающей дом, в ходе недавнего обследования специалисты обнаружили отошедший слой штукатурки над рестораном. Отделку фасада частично решили отбить, пока увесистые куски не проломили головы челябинцам.

Новый День: Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом  (ФОТО)

Впрочем, штукатурка может рухнуть в любой части фасада.

Новый День: Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом  (ФОТО)

Как и и все 66 балконов многоэтажки, общий вес которых достигает 4 тонн, а заложенный проектировщиками запас прочности не превышает 9%.

Напомним, в июне 2015 года один из балконов уже обвалился. Осенью того же года прямо на дворовую площадку упало основание уже другого балкона.

Новый День: Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом  (ФОТО)

Проведенная экспертиза показала, что все балконные конструкции следует немедленно демонтировать либо провести их капитальный ремонт. Аварийное состояние фасада специалисты объяснили, в том числе, и нарушениями, допущенными при строительстве дома. Металлические крепления, врезанные в стену многоэтажки, не соответствуют заданным параметрам. Вдобавок, под штукатурным слоем фасада эксперты обнаружили необожженный кирпич, легко рассыпающийся в руках.

Требуется реконструкция и всех карнизов дома, элементы которого потеряли сцепление с поверхностью древесины.

Кстати, минувшей весной отвалился большой фрагмент штукатурки вокруг одного из окон. Тогда к уже имеющимся подпоркам были установлены дополнительные удерживающие элементы. Уродливые конструкции до сих пор «украшают» фасад дома, в 1995 году признанного объектом культурного наследия. Парадоксально, но именно особый статус постройки до сих пор мешал провести ее капитальный ремонт. По данным пресс-секретаря УК Ольги Солодянкиной, на этой неделе в администрации города прошло очередное совещание на эту тему, на встрече были приняты некоторые решения, в том числе, по срокам ремонта дома. Более подробную информацию по итогам заседания представитель УК пообещала предоставить позднее.

Новый День: Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом  (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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