Падает штукатурка, огорожен проход: в центре Челябинска продолжает разрушаться многоквартирный дом (ФОТО)

Фасад аварийной многоэтажки по проспекту Ленина грозит обрушиться на головы пешеходам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние многострадального дома №61 с изменением погодных условий резко ухудшилось. В настоящий момент аварийное здание вдоль фасада огорожено красно-белыми лентами с предупреждающими надписями.

По данным пресс-службы УК «Ремжилзаказчик», обслуживающей дом, в ходе недавнего обследования специалисты обнаружили отошедший слой штукатурки над рестораном. Отделку фасада частично решили отбить, пока увесистые куски не проломили головы челябинцам.

Впрочем, штукатурка может рухнуть в любой части фасада.

Как и и все 66 балконов многоэтажки, общий вес которых достигает 4 тонн, а заложенный проектировщиками запас прочности не превышает 9%.

Напомним, в июне 2015 года один из балконов уже обвалился. Осенью того же года прямо на дворовую площадку упало основание уже другого балкона.

Проведенная экспертиза показала, что все балконные конструкции следует немедленно демонтировать либо провести их капитальный ремонт. Аварийное состояние фасада специалисты объяснили, в том числе, и нарушениями, допущенными при строительстве дома. Металлические крепления, врезанные в стену многоэтажки, не соответствуют заданным параметрам. Вдобавок, под штукатурным слоем фасада эксперты обнаружили необожженный кирпич, легко рассыпающийся в руках.

Требуется реконструкция и всех карнизов дома, элементы которого потеряли сцепление с поверхностью древесины.

Кстати, минувшей весной отвалился большой фрагмент штукатурки вокруг одного из окон. Тогда к уже имеющимся подпоркам были установлены дополнительные удерживающие элементы. Уродливые конструкции до сих пор «украшают» фасад дома, в 1995 году признанного объектом культурного наследия. Парадоксально, но именно особый статус постройки до сих пор мешал провести ее капитальный ремонт. По данным пресс-секретаря УК Ольги Солодянкиной, на этой неделе в администрации города прошло очередное совещание на эту тему, на встрече были приняты некоторые решения, в том числе, по срокам ремонта дома. Более подробную информацию по итогам заседания представитель УК пообещала предоставить позднее.

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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