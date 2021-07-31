В центре Челябинска чиновники превратили двор жилого дома в парковку

В одном из дворов в центре Челябинска исчезли въездные ворота. Жильцы обвиняют управляющую компанию в краже и заявляют, что теперь к ним не проедет ни «скорая», ни пожарные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал в очередной раз разгорелся вокруг дома №61 по проспекту Ленина (общий двор с домом №100 по ул. Васенко). Летом 2015 года здесь рухнул балкон. Теперь исчезли металлические ворота, которые, по словам обителей дома, стояли 84 года – с момента постройки здания.

Как выяснилось, в начале июля текущего года сотрудники МЧС пришли к выводу, что ворота нарушают требования пожарной безопасности и вынесли управляющей компании предостережение. Коммунальщики отреагировали мгновенно: 16 июля ворота исчезли, а двор туту же превратился в парковку для сотрудников всевозможных ведомств – рядом расположены городские УВД и управление архитектуры, УФАС, несколько региональных министерств.

Жители возмутились и обвинили УК в краже ворот.

«В документе Минфина ( приказе Минфина № 157н) говорится, что забор и ворота являются частью дома, то есть мы рассматриваем действия ЖЭКа по демонтажу ворот как кражу, – цитирует 74.ru одного из жильцов Михаила Петрова. – Собрания собственников жилья не было, подписи никто не собирал. В любом случае это превышение должностных полномочий со стороны управляющей компании: а что если они уже сдали ворота в металлолом, чтобы деньги получить? Новые ворота сюда стоят 400 тысяч рублей, в металлолом сдать – 25-30 тысяч рублей. Даже если коммунальщики хотели отреагировать на предостережение МЧС, они должны были раскрыть ворота, и в таком состоянии зафиксировать до тех пор, пока мы примем какое-то решение».

В УК «Ремжилзаказчик Советского района» обвинения отвергают, заявляя, что ворота находятся на складе и срезали их не просто так, а по требованию МЧС. В министерстве утверждают, что ничего не требовали, а просто вынесли предостережение: в этом случае, якобы, нужно было проверить, соответствуют ли ворота действующему законодательству.

В УК настаивают: согласно распоряжению пожарных ворота либо должны стоять открытыми, но тогда они будут перегораживать тротуар, либо автоматически открываться, а срезанная конструкция открывалась вручную.

Жители возмущаются: ворота не были закрыты на замок – их удерживала проволока. В жом неоднократно вызывали и «скорую», и пожарных – они просто откручивали проволоку и спокойно проезжали. А теперь, по словам жильцам, подъехать к дому нет никакой возможности: во дворе одновременно может быть припарковано более 100 машин.

Кстати, предостережение МЧС появилось не просто так, а по чьему-то обращению, и в документе УК предупредили об ответственности в случае неустранения нарушений.

Челябинск, Павел Зварзин

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