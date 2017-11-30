Гости Магнитогорска ответят в суде за торговлю наркотиками

Жители Томска предстанут перед магнитогорским судом за торговлю «синтетикой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Томска. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, сибиряки приехали в Магнитогорск с целью распространения наркотических средств, чем и занимались с января по март 2017 года, действуя в качестве «закладчиков» наркотиков на территории города.

Наркоторговцы забирали из тайников крупные партии наркотических средств для дальнейшей упаковки и фасовки, затем размещали свертки в труднодоступных местах Магнитки, получая от неустановленных лиц вознаграждение за каждую «закладку», а также необходимые средства для организации незаконного бизнеса.

В марте 2017 года их задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе личного досмотра и последующего обыска в квартире полицейские обнаружили свыше 1 килограмма синтетических наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Правобережный суд Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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