Экономист южноуральской школы полтора года обворовывала работодателя

Администратор школы в Кусинском районе увела у учебного заведения 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кусинский районный суд признал 40-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что женщина, работая руководителем финансово-экономической службы школы поселка Магнитка, с января 2014 по август 2016 года вносила завышенные суммы в реестры на выплату заработной платы себе и своей матери, работавшей ее заместителем. Таким образом администратор похитила около 1,5 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия женщина вернула школе около 26 тысяч рублей. С учетом отсутствия судимости, наличия на иждивении 3 несовершеннолетних детей и частичного возмещения ущерба, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Также судом удовлетворен гражданский иск образовательной организации о возмещении ущерба на оставшуюся сумму.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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