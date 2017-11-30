Неслись по тротуару: в Челябинске полиция устроила «догонялки» с угонщиком (ВИДЕО)

В Челябинске устроили настоящую погоню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , захватывающую сцену горожане наблюдали сегодня около 7 часов утра на пересечении улиц Первой Пятилетки и Марченко в Тракторозаводском районе: по дороге неслась «Нива», а за ней – полицейские автомобили.

По словам очевидцев, следом за машиной, у которой было разбито окном, гнались восемь машин ДПС. В какой-то момент «Нива», пытаясь ускользнуть от преследователей, вылетела сначала на пешеходный переход, потом на тротуар. Полиция не отставала. Этот маневр мог оказаться опасным для пешеходов, которых на улице было довольно много: люди направлялись на работу, вели детей в дошкольные учреждения.

Однако, в конце концов, полицейским удалось остановить автомобиль.

Оказалось, что за рулем «Нивы» находился угонщик. Получить комментарий по данному инциденту в пресс-службе городского ГИБДД не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.17

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