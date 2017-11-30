Южноуралец инсценировал разбой, «позаимствовав» из кассы АЗС 70 тысяч рублей

В Уйском районе оператор газозаправочной станции предстанет перед судом за инсценировку разбойного нападения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства Уйского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в присвоении и вверенного ему чужого имущества, а также заведомо ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения.

Установлено, что южноуралец, являясь оператором газозаправочной станции, расположенной в селем Уйское, вытащил из кассы более 70 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, в ночь на 14 октября этого года, мужчина, находясь на рабочем месте, несколько раз ударил себя металлическим гаечным ключом по затылку и упал лбом на землю, после чего нажал тревожную кнопку. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым южноуралец, что на него напали неизвестные и, избив, опустошили кассу.

Лишь в холе расследования дела о разбое выяснилось, что никакого нападения не было, а оператор сам похитил выручку. Причиненный работодателю ущерб мужчина возместил в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Кстати, мужчина и сейчас продолжает работать на той же АГЗС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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