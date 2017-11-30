Дело челябинского таксиста-трудоголика, угробившего пассажира, направлено в суд

Челябинец, невнимательность которого стоила жизни приезжему, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральской прокуратуры, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя такси, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 12 октября нынешнего года на улице Молодогвардейцев. Водитель автомобиля такси «Нисан Альмера ехал в сторону Комсомольского проспекта с пассажиром, который не был пристегнут ремнем безопасности.

В какой-то момент челябинец отвлекся от управления автомобилем, посмотрев на телефон потерял, контроль за движением машины, выехал за пределы проезжей части вправо и напротив дома №26 по улице Молодогвардейцев врезался в электроопору правой частью автомобиля. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия. По некоторым данным, водитель просто уснул за рулем.

«Установлено, что водитель в момент происшествия выполнял заказ оператора такси, при этом за рулем находился более 17 часов, в связи с чем был в утомленном состоянии, – сообщили в прокуратуре. – Пассажир являлся директором организации из Московской области, прибыл в Челябинск по служебной необходимости и ехал из аэропорта к месту назначения». Обвиняемый вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Курчатовский районный суд Челябинска.

Отметим, что переработка является проблемой для многих челябинских таксистов. При этом формально операторы не заставляют своих водителей работать сверх нормы. На это челябинцев толкает низкий уровень заработка.

В течение последнего года «правила игры» на рынке перевозок диктуют крупные операторы. Однако если появившись в Челябинске, они предоставляли заключившими с ними договор таксистам достаточно много преференций, то теперь большинство бонусов (если не все) операторы отменили, и у водителей существенно упал заработок. Ведь цены продолжаются держаться на крайне низком уровне. Так, минимальная цена поездки по Челябинску находится на уровне 60-70 рублей. И водителю достается не более половины выручки, при этом он вынужден тратиться на топливо и обслуживание автомобиля.

При этом уйти из сферы перевозок челябинцы не могут, несмотря на постоянную угрозы собственной жизни и здоровью. Мешает кризис и весьма непростая ситуация на рынке труда: устроится на какую-либо мало-мальски оплачиваемую работу в городе крайне сложно. Об этом говорят данные официальной статистики по безработице, признающие, что вакансий не хватает даже для горожан, имеющих статус безработного. И это при том, что многие просто не регистрируются на бирже труда, так как на пособие по безработице прожить невозможно. А если человек получает минимальное пособие (850 рублей), то большую его часть он и вовсе тратит на безуспешные поездки в поисках трудоустройства по направлениям, выдаваемым ему на бирже труда. Разумеется, если у челябинца есть машина и права, он предпочитает в таком случае заключить договор с одним из крупных операторов такси и не прибегать к услугам чиновников. Но содержать семью он в состоянии лишь за счет существенной переработки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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