И вот опять: в Челябинске ради нового общежития собираются снести уникальное исторические здание

Вопрос строительства нового общежития для артистов цирка в Челябинске повис в воздухе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработанная комитетом градостроительства и архитектуры Челябинска документация по планировке территории под строительство конгресс-холла и благоустройство прилегающих к нему участков, столкнулась с претензиями горожан.

Участники публичных слушаний по вопросу планировки территории в границах улиц Братьев Кашириных, Свободы, Труда, Кирова и Береговая в Центральном и Калининском районах города с настороженностью выслушали предложения челябинских чиновников.

Согласно планам мэрии и хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», в границах участка должны появиться трехэтажное общежитие с подземной парковкой, новая транспортная развязка с выходом через реку Миасс на улицу Цвиллинга и непосредственно здание конгресс-холла с помещением в виде моста. Кроме того, для реконструкции набережной и создания сквера в проекте планировки выделен отдельный земельный участок.

Однако участники слушаний с крайним недоумением отнеслись к намерениям построить дополнительный автомобильно-пешеходный мост через реку с выходом с развязки на улицу Цвиллинга. Сразу несколько представителей общественности заявили, что если мост и строить, то он должен быть исключительно пешеходным. К тому же при перенаправлении потока автомобилей на новый мост придется существенно переработать уже действующую развязку. Логика подобного решения оказалась горожанам непонятна.

Вызвали вопросы и намерения возвести трехэтажное общежитие рядом с ныне существующим выявленным архитектурным памятником – флигелема Жуковоского. «Это уникальное здание в стиле модерн, построенное в годы Первой мировой войны, – напомнил участникам руководитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев. – Однако на проекте планировки мы его не видим. Зато видим здание общежития. Но прежде, чем сносить этот флигель, необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу. Если она покажет, что здание уникально, сносить его нельзя. А внеся это здание в проект планировки, который вы утвердили, вы давите на экспертов».

Флигель Жуковского, фото Ю. Латышева

Чиновники заверили краеведа, что государственная экспертиза обязательно будет проведена, что вызвало одобрительный гул участников.

Наконец, со своими предложениями выступили активисты сообщества «Челябинский урбанист». «Проектом предусмотрено создание подземных переходов, – рассказали молодые челябинцы. – Мы предлагаем обойтись без них и сохранить три наземных перехода, а также устройство двух пешеходных путей от проектируемого «Сквера искусств» до улицы Красноармейской и создание зоны активного отдыха для жителей непосредственно под эстакадой улиц Братьев Кашириых, Свободы и Труда. Улицы Красноармейская и Нагорная предлагаем преобразовать в пешеходные зоны. Кроме того, вместо сноса старинных зданий можно создать исторический квартал в границах улиц Нагорная, Российская, Миасская и Красноармейская».

Глава хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передрий согласился обсудить предложения урбанистов, однако весьма расплывчато. Уже во время общения с активистами в холле Дома архитектора, где проходили слушания, администратор дал понять, что от строительства подземных переходов отказаться не получится. Иначе центру города будут грозить многокилометровые пробки. Не убедили его даже планы создания единого парковочного пространства в Челябинске, которое, по идее самих же чиновников, должно снизить трафик в центре города.

Однако, в целом, горожане оказались довольны результатом. Проект планировки было рекомендовано принять, но с учетом высказанных пожеланий. «Можно сказать, что на 90% я доволен исходом слушаний, – признался РИА «Новый День» Юрий Латышев. – Нам пообещали сохранить остатки набережной начала XIX века, попытаться вписать в проект конгресс-холла Сад-остров. Что касается судьбы флигеля Жуковского… Что ж, если экспертиза сочтет возможным снести постройку, ничего не поделаешь. Но остается надежда, что она будет сохранена».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 30.11.17

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