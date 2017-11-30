Идем на рекорд? НМУ действуют в Челябинской области одиннадцатый сутки

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на Южном Урале продлено еще на день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Челябинске, Сатке и Коркино в приземном слое атмосферы продолжатся погодные явления, способствующие затрудненному рассеиванию вредных примесей и накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в течение еще одних суток.

По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске НМУ первой степени опасности ожидаются с 19 часов 30 ноября до 19 часов 1 декабря. При этом не совсем ясно: действительно ли, с 11:00 до 19:00 сегодня неблагоприятных метеоусловий в областном центре не наблюдалось (напомним, вчера синоптики вынесли предупреждение о продлении действия НМУ до 11 часов 30 ноября). В регионе же режим «черного неба» действует беспрерывно с 20 ноября.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Кроме того, в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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