На Южном Урале прокурор требует уволить «забывчивую» чиновницу и «заботливого» директора спортшколы

Прокурор Чесменского района потребовал разорвать контракты с должностными лицами за несоблюдение требований к урегулированию конфликта интересов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чесменского района в ходе надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции выявила факт наличия конфликта интересов у директора МБОУ ДО «ДЮСШ» и двух работников этой организации, а также факт непринятия мер по урегулированию конфликта интересов со стороны начальника районного управления образования.

Установлено, что директор МБОУ ДО «ДЮСШ» приняла в спортивную школу в качестве методиста и тренера своих дочь и зятя. Таким образом, возник конфликт интересов, при котором личная заинтересованность руководителя могла повлиять на надлежащее и объективное исполнение должностных обязанностей. Однако женщина решила не сообщать об этом работодателю.

Кроме того, установлено, что начальник управления образования администрации Чесменского муниципального района, назначенная на должность в феврале 2012 года, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц с мая 2007 года является учредителем коммерческой организации. «Соответственно, муниципальным служащим не соблюден запрет участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, что является недопустимым и служит основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя», – констатировали в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором района главе Чесменского муниципального района внесено представление с требованием об увольнении начальника управления образования и директора МБОУ ДО «ДЮСШ» в связи с утратой доверия.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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