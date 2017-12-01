В суд Челябинска направлено дело уральцев, убивших пенсионерку и ее сына ради девяти тысяч рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о жестоком убийстве пенсионерки и ее сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих ранее судимых жителей Свердловской области. Они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, разбое и похищении у гражданина паспорта.

По версии следствия в декабре 2016 года 47-летний челябинец пригласил уральцев к себе в гости в квартиру дома по улице Каслинская. Оказалось, что мужчина жил с 80-летней матерью, бывшей инвалидом третьей группы.

Во время пьяного застолья один из гостей решил ограбить хозяев. После этого один из мужчин напал на пенсионерку и стал избивать ее, нанеся не менее 23 ударов по разным частям тела. Затем схватил нож и нанес женщине множество смертельных ударов.

Расправившись с пенсионеркой, уральцы принялись избивать ее сына, а в заключение воткнули нож ему в шею. Согласно выводам экспертизы, смерть потерпевших наступила на месте происшествия в результате полученных колото-резанных ранений, осложнившихся массивной кровопотерей.

После совершения убийства мужчины забрали из квартиры два мобильных телефона, предметы одежды, деньги (всего добычу грабителей оценили в 9 тысяч рублей), а также паспорт хозяина. Деньги они в тот же день потратили на спиртное.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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