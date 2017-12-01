В Челябинске ростовщиков оштрафовали за обидное СМС без подписи

В Челябинске несдержанные кредиторы поплатились за оскорбительное сообщение без подписи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, с жалобой на действия кредитора к приставам обратилась 36-летняя челябинка, которая в марте 2017 года оформила займ на 3 тысячи рублей в ООО МКК «Уралсервис» (коммерческое наименование «Удобные деньги», которому образовалась задолженность в связи с просрочкой платежа.

При оформлении кредита женщина дала согласие на взаимодействие кредитора с третьими лицами при взыскании просроченной задолженности и указала помимо своего еще и телефон своей тети. После образования просрочки на номер родственницы заемщицы неоднократно звонили неизвестные ей люди, не представлялись, в грубой и нецензурной форме требовали возврата долга, накопившегося у ее племянницы, а затем пришло текстовое сообщение следующего содержания: «Госпажу Н. ищем долги у ней. Вы еще все прячитесь. Все в черный список поставлю марамои» (орфография сохранена). Об этом владелица номера сообщила своей племяннице, и они решили обратиться в службу судебных приставов.

В ходе проверки по их заявлению было установлено, что номер телефона, с которого пришло сообщение, оформлен на ООО МКК «Уралсервис». Однако претензии микрокредитной организации предъявили не в связи с содержанием СМС-сообщения. «В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», кредитор или лицо, действующее в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения, но должника необходимо проинформировать о наименовании кредитора либо лица, действующего в его интересах, с указанием контактного телефона. В ситуации с СМС-сообщениями в адрес родственницы заемщицы этого не было», – объяснили в пресс-службе регионального УФССП.

Сам же факт отправления сообщения на телефон третьего лица, указанного заемщицей, нарушением не является, поскольку она добровольно дала согласие на взаимодействие с родственницей, а та, в свою очередь, несогласия на осуществление с ней контакта не изъявила, отметили приставы.

Центральный районный суд города Челябинска, рассмотрев протокол об административном правонарушении ООО МКК «Уралсервис» виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Отметим, что это минимальный размер штрафа, предусмотренный соответствующей статьей КоАП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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