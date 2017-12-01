«Маги всех стран, объединяйтесь!»: в Магнитогорске появился профсоюз экстрасенсов

Магнитогорские экстрасенсы и целители создали свой собственный профсоюз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с инициативой создания профессионального объединения магов, целителей и прорицателей выступил 46-летний Сергей Литвинов, довольно известный среди склонных прибегать к нетрадиционной помощи горожан. Инициативу прорицателя поддержали многие его коллеги по цеху.

Как и всякий уважающий себя профсоюз, объединение магнитогорскиъ экстрасенсов ставит своей целью защиту интересов своих членов. Также он ставит своей задачей очищение рынка экстрасенсорных услуг от самозванцев и шарлатанов. «Мы не снимаем порчи, проклятья и сглазы. Не смешиваем травы и не колдуем при свечах, – цитирует экстрасенса «КП-Челябинск». – Речь идет о биоэнергетической коррекции различных негативных ситуаций. Ну, например, у человека назревают конфликты на работе. Он переживает, что его могут уволить. Мы заочно проводим эзотерический обряд, который поможет предупредить возникновение проблем».

Кстати, в профсоюз может вступить каждый желающий, даже если он не открыл в себе необычных способностей. Достаточно заплатить вступительный взнос (3 тысячи рублей) и забывать про взносы ежемесячные (1 тысяча рублей). За столь небольшую плату члены объединения всегда смогут рассчитывать на энергетическую защиту от несчастных случаев, алкоголизма или потери дохода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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