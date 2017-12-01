В Челябинске загорелся детский сад

В Челябинске детей и персонал эвакуировали из горящего детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в 10:16 произошло загорание в подвале одного из дошкольных образовательных учреждений областного центра.

Дети и персонал из детского сада были эвакуированы. В 10:35 пожарным удалось ликвидировать открытое горения. Проводится проверка помещений.

Всего на тушение пожара направлено 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.12.17

Следствие по делу обманутых дольщиков «Гринфлайт» завершено. / «Маги всех стран, объединяйтесь!»: в Магнитогорске появился профсоюз экстрасенсов. / В Челябинске ростовщиков оштрафовали за обидное СМС без подписи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»