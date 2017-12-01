На Южном Урале экс-начальник отдела полиции задержан за присвоении премии

Экс-начальник отдела полиции Кыштыма задержан за мошенничество.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника межмуниципального отдела МВД «Кыштымский», подозреваемого в мошенничестве.
По версии следствия, в 2016 году мужчина, занимавший в то время должность начальника отдела полиции, присвоил 40 тысяч рублей, предназначавшихся к выплате в виде премии подчиненной ему сотруднице. Полицейский заявил женщине, что она их не заработала и деньги будут распределены между другими сотрудниками.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Экс-полицейский задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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