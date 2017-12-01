Южноуральская полиция задержала бывших гаишников за мошенничество с ОСАГО

В Челябинской области задержали бывших сотрудников ГИБДД, причастных к мошенничеству с ОСАГО.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС ОМВД России по Ашинскому району, подозреваемых в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, подозреваемые дважды в течении 2017 года вносили в официальные документы ложные сведения о фактах ДТП, что являлось основанием для получения автовладельцами страховых выплат. Также, в результате незаконных действий полицейских, к административной ответственности неправомерно был привлечен местный житель, который не принимал участия в ДТП.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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