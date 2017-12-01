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Пятница, 1 декабря 2017, 13:17 мск

Челябинск

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В Челябинской области школьника сбил микроавтобус

В Челябинской области школьника сбил микроавтобус

Ученик начальной школы в Миассе попал под микроавтобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 1 декабря, в миасском поселке Тургояк.

Восьмилетний мальчик переходил дорогу в районе дома №118 по улице Ленина, когда на школьника совершил наезд микроавтобус Toyota Previa.

В результате ДТП ребенок школьник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в одну из городских больниц, пишет NewsMiass. Как стало известно, на улице он находился без сопровождения взрослых. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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