В Челябинской области школьника сбил микроавтобус

Ученик начальной школы в Миассе попал под микроавтобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 1 декабря, в миасском поселке Тургояк.

Восьмилетний мальчик переходил дорогу в районе дома №118 по улице Ленина, когда на школьника совершил наезд микроавтобус Toyota Previa.

В результате ДТП ребенок школьник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в одну из городских больниц, пишет NewsMiass. Как стало известно, на улице он находился без сопровождения взрослых. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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