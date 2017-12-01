В Челябинской области школьника сбил микроавтобус

Ученик начальной школы в Миассе попал под микроавтобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 1 декабря, в миасском поселке Тургояк.
Восьмилетний мальчик переходил дорогу в районе дома №118 по улице Ленина, когда на школьника совершил наезд микроавтобус Toyota Previa.
В результате ДТП ребенок школьник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в одну из городских больниц, пишет NewsMiass. Как стало известно, на улице он находился без сопровождения взрослых. По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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