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Пятница, 1 декабря 2017, 13:18 мск

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Аферистка «полечила» жительницу Магнитогорска на 2,5 миллиона рублей

Аферистка «полечила» жительницу Магнитогорска на 2,5 миллиона рублей

Полиция Магнитогорска объявила в розыск мошенницу, «снявшую порчу» с горожанки на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Магнитогорску разыскивается женщина, которая в торгово-развлекательном центре города познакомилась с девушкой и, воспользовавшись доверием, пообещала ей с помощью «снятия порчи» с близких излечить больную родственницу.

В течение нескольких дней женщина проводила «обряды», для проведения которых местная жительница приносила дорогостоящие украшения и деньги. Родственники о данной ситуации ничего не знали. Предварительная сумма ущерба составила около 2, 5 миллиона рублей.

Приметы подозреваемой: рост 155-160 сантиметров, кожа смуглая, волосы ниже плеч черного цвета, куртка серого цвета с опушкой на капюшоне, брюки и сапоги темные.

В настоящее время следственным отделом ОП «Правобережный» УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции Магнитогорска просят пострадавших от действий мошенницы или владеющих какой-либо информацией о ней, обращаться в дежурную часть УМВД по Магнитогорску по телефону: (3519) 23-58-02 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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