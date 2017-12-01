Уик-энд под пеленою смога: синоптики предупредили южноуральцев о НМУ

Синоптики не стали снимать действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Челябинске, Сатке и Коркино в приземном слое атмосферы продолжатся погодные явления, способствующие затрудненному рассеиванию вредных примесей и накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в течение еще одних суток.

По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске НМУ первой степени опасности продолжатся до 14 часов 2 декабря. В городах области – до 19 часов 2 декабря. Напомним, в регионе режим «черного неба» действует с 20 ноября.

Южноуральцам в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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