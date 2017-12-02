Астрофизики нашли инопланетян в созвездии Лебедя

Ученые обнаружили признаки инопланетной цивилизации в созвездии Лебедя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вероятные признаки разумной жизни астрономы открыли, наблюдая за звездой KIC 8462852, известной также как Табби или Бояджян, открытой американским астрофизиком Табетой Бояджян в 2011 году.

Ученые отметили существенное падение светимости комического тела. Так, если обычно звезда при прохождении перед ней планеты меркнет незначительно и на короткое время, то KIC 8462852 теряет более 20% яркости, при этом длится такое явление от 5 до 80 дней.

Это породило бурное обсуждение в числе исследователей причин подобных изменений. Наиболее смелой оказалась гипотеза самой Табеты Бояджян. Астрофизик уверена, что причиной падения светимости являются искусственные объекты, расположенные поблизости от звезды. По мнению американской ученой, это созданные представителями инопланетной цивилизации световые накопители, используемые инопланетянами для энергообеспечения.

Но далеко не все астрофизики разделяют эту точку зрения. Оппоненты Табеты Бояджян напоминают, что KIC 8462852 находится в 1 тысяче 480 световых лет от Земли, а следовательно, наблюдаемые сейчас рядом с ней события происходили во времена Византии. И если представители внеземной цивилизации действительно обитали подобной техникой, то давно бы уже прилетели на Землю и вступили с нами в контакт. Впрочем, подобное возражение грешит чрезмерным геоцентризмом, убежденным, что земляне обязательно должны интересовать обладателей внеземного разума.

Челябинск, Виктор Елисеев

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