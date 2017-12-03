В центре Челябинска начали подготовку к строительству очередной спорной свечки

В центре Челябинска неожиданно для горожан вырос строительный забор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев обеспокоила внезапная активность, которую они наблюдали утром в воскресенье. Об этом в социальных сетях рассказал политолог Андрей Лавров.

За воскресное утро в центре Челябинска, напротив городской больницы №1 вырос строительный закон. Застройщик оказался настолько нетерпелив, что работы по установке ограждения начались в 5 часов утра, рассказал политолог. Самое интересное, что нынешним летом УК «Созвездие», аффилированная с первым вице-спикером Челябинской городской Думы Сергеем Овчинниковым, проводила работы по озеленению. «Все лето УК «Созвездие» усиленно осваивало бюджетные деньги, высаживая молодые елочки. И таки не надо мне, что г-н Овчинников был не в курсе, что и когда в его вотчинне будет строиться», – замечает Андрей Лавров.

По словам челябинца, о строительстве на месте единственного зеленого клочка в округе 16-этажной свечки стало известно еще год назад. Тогда жители окрестных домов также категорически выступили против, ведь высотка полностью бы заблокировала поступление света к части домов, а также резко снизила качество работы коммунальных систем. «Тогда пронесло, – напоминает Андрей Лавров. – И господин Овчинников вкупе с подмастерьем Павлюченко (также депутат городской Думы, председательствующий на публичных слушаниях по согласованию градостроительной документации. – РИА «Новый День») клятвенно заверяли: «Зуб даем. Зеленую зону сохраним».

Но через год, видимо, все-таки было решено приступить к строительству. При этом застройщика, как заметил политолог, совершенно «не волнуют ни последствия строительства, ни мнение жителей близлежащих домов, ни возникновение в центре города очередной горячей протестной точки в преддверии президентских выборов».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.12.17

Астрофизики нашли инопланетян в созвездии Лебедя. / В Челябинске игнорируют позицию президента России: встречу по проблеме Томинского ГОКа превратили в бенефис РМК. / 2-3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»