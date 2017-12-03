И ночи не простоял: в Чебаркуле неизвестные раскурочили ледовый городок

В Челябинской области неизвестные устроили погром в ледовом городке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возведение ледового городка в центре Чебаркуля началось вчера, 2 декабря. Об этом горожане написали в сообществе «Типичный Чебаркуль».

Однако возведенная часть городка не простояла и ночи. «Вчера поставили часть забора и лабиринт, – написали в социальной сети. – На следующий утро вот. Вот так молодежь Чебаркуля развлекается...» Далее следуют фотографии, где видно, что часть установленных плит обрушена, какие-то из них расколоты, какие-то – разбиты вдребезги.

В комментариях к посту некоторые жители напоминают, что вандалы нападали на ледовый городок и в предыдущие годы. Кое-кто даже предложил отменить строительство на несколько лет. Однако такое предложение показалось горожанам слишком радикальным. «Лишать детей радости из-за кучки вандалов – это не вариант, – написала одна из жительниц. – Каждый год такая проблема... У нас же и полиция, и казаки есть. Один раз хорошенько наказать хулиганов – и всё...» Другие участники дискуссии поддержали землячку. «А пусть бы нашли и штрафанули бы, да так, чтобы на Новый год шампанское не на что было покупать», – поддержала её ещё одна горожанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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