Бегство Меркурия. Гороскоп РИА «Новый День» на 4 – 17 декабря 2017

В первой половине декабря Солнце будет находиться в знаке Стрельца, Меркурий с 3 декабря начинает двигаться в обратном направлении. Венера с начала и до конца периода гостит у Стрельца, а Марс до 9 декабря находится у Весов, а затем переходит к Скорпиону.

Солнце в Стрельце стимулирует совместную деятельность людей, усиливает желание помогать друг другу, а также подстёгивает интерес к новому, из-за чего в людях пробуждается стремление к знаниям, общению, путешествиям, приключениям. В отношениях проявляется доброжелательность, великодушие, люди в это время стремятся поддерживать справедливость.

Меркурий в Стрельце поддерживает свободолюбие, общительность, оптимизм, помогает устанавливать связи. В это время люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять любопытство, любознательность. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, ведения переговоров. В ретроградной фазе движения Меркурия возрастает вероятность поломок техники, оборудования, ошибок, упущений в работе, недоразумений в общении, потерь вещей из-за невнимательности. Часто обнаруживаются недоделки в прежней работе, а новое дело, начатое в этот период, впоследствии станет неустойчивым, в нем выявится что-либо непредусмотренное, планы и расчёты окажутся неверными и требующими корректировки. В то же время Меркурий создаёт возможность вернуться к незавершённым делам и закончить их, исправить ошибки, устранить недочёты – что было бы невозможно в другие периоды. В этом проявляется положительная сторона его влияния.

Венера в Стрельце склонна идеализировать человеческие отношения, придавая им возвышенный характер. Люди в это время часто чересчур оптимистичны. Они предпочитают игнорировать всё, что противоречит их представлениям, зато излишне доверчивы ко всему, что соответствует или усиливает эти представления. Такое настроение не очень подходит для принятия ответственных решений, но в трудной ситуации может помочь сохранить надежду и выстоять.

Марс в Весах настраивает людей на коллективные действия, причём, каждый стремится использовать чужие возможности для достижения своих целей. При разумном подходе это даёт совместную деятельность, полезную для всех участников, в противном случае приводит к скандалам и может обернуться провалом всей работы. При переходе Марса к Скорпиону, у людей усиливается тревожность, в окружающем мире они стремятся обнаружить признаки приближения опасности, чтобы заранее приготовиться к противостоянию. Происходит мобилизация внутренних ресурсов, люди готовы действовать немедленно и в полную силу, не считаясь со временем и даже своими реальными возможностями.

Овен

У Овнов-мужчин в первую половину декабря астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Венеры с Марсом и Меркурием, Солнца с Меркурием и Марсом, Юпитера с Нептуном. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Сатурна с Марсом и Ураном, а также Марса с Луной и Меркурием. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – на весь период он положительный, хотя 2 и 8 декабря серьёзными вопросами лучше не заниматься. Кроме того, в эти дни не рекомендуется искать финансирование и обращаться к руководству. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 12 числа благоприятен (за исключением 8 декабря), а затем, в промежутки 12 – 14 и 17 декабря, возникнут трудности. В это время, из-за влияния негативного Сатурна станет невозможным продвижение в новом направлении, могут обнаружиться сложности с формальностями, и также это неудачное время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. В основной работе неудачными будут промежутки 6 – 8 и 12 – 17 декабря. Негативное воздействие Марса с Меркурием помешает успешному проведению переговоров с партнёрами, обсуждению профессиональных вопросов с коллегами и руководством. Всю важную работу желательно завершить до 12 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный на первую половину периода, до 12 декабря, и отрицательный на остальные дни. Хотя разовый успех возможен в промежуток 13 – 15 декабря. Гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности. Овнам в этот период лучше полагаться на собственные силы. Ситуация в доме, отношения с близкими до 9 декабря напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 10 декабря благополучное, а затем, до конца периода, неудовлетворительное.

У Овнов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В течение всего периода работа будет идти успешно, с плавным улучшением. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для командировки, дальней поездки. Выполнение основной работы и взаимодействие с местными деловыми партнёрами, наоборот, на весь период (кроме 1 декабря) характеризуется негативно. В течение всей первой половины декабря Овны будут находиться под влиянием негативных аспектов Плутона с Солнцем и Луны с Сатурном и Меркурием, из-за чего в производственной, административной и хозяйственной деятельности будут возникать проблемы, мешающие продвинуться в делах, произвести обновление, навести порядок в работе. Возможно также влияние негативных внешних факторов. Период не подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Отрицательно оценивается коллективная деятельность Овнов, а для одиночной, самостоятельной работы подходит только промежуток 14 – 17 декабря. Рекомендуется воздерживаться от значительной активности и проявления инициативы. Возможно, события будут развиваться в нежелательную сторону. Не следует рисковать, вступать в споры. Желательно иметь в запасе ресурсы и время на случай возникновения внезапных проблем. Период не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений до 14 декабря оцениваются как неблагоприятные, а затем положительно. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Луной, Солнца с Меркурием и Сатурном, Венеры с Меркурием и Сатурном, Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Плутона с Меркурием, Сатурна с Марсом, Меркурия с Марсом и Венерой, Венеры с Юпитером. Гороскоп на период почти полностью неблагоприятный. Напряжённые аспекты отрицательно повлияют и на основную деятельность, и на сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, и на решение финансовых вопросов. Кратковременный успех возможен только 15 – 16 декабря в финансовой сфере. Период не подходит для начала новой деятельности, обновления производства, ведения переговоров, заключения контрактов, соглашений. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации. Гороскоп отрицательно оценивает одиночную и коллективную деятельность Тельцов, поэтому инициатива и риск нежелательны. Следует избегать принятия на себя ответственности. Негативные Солнце и Плутон указывают на вероятность вмешательства в деятельность Тельцов посторонних процессов или людей. Кроме того, Плутон и Нептун могут кардинальным образом повлиять на профессиональное положение Тельцов и привести к значительным изменениям в их жизни. Возможна смена сферы деятельности, места жительства, делового окружения. Это может как соответствовать профессиональной деятельности Тельцов, так и вступить в противоречие с ней, поэтому Тельцам следует быть осторожными, не торопиться принимать решения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин гороскоп тоже неблагоприятный. Только в основной работе некоторые успехи возможны в первой половине периода, до 9 числа, но при этом следует избегать конфликтов с коллегами и поспешных, необдуманных решений. Риск недопустим. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается негативно на весь период, кроме 1 декабря. Не рекомендуется начинать новое дело, вести переговоры, заключать договор. Внезапно возникшие перспективы окажутся обманчивыми. Также период не подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 1 – 4 декабря. В этот момент возможна разовая успешная сделка или заключение соглашения на отдалённую перспективу – для начала нового проекта период не подходит. Неблагоприятное время для командировки, дальней поездки. Для решения финансовых вопросов гороскоп даёт положительный прогноз только на 1 – 2 , 5 – 6 и 11 декабря. Эти дни подходят для выполнения разовых операций в рамках текущей деятельности. Серьёзные решения лучше отложить. Гороскоп в основном негативно характеризует одиночную и коллективную деятельность Тельцов. Период неблагоприятен для инициативы и проявления лидерских качеств. Кроме того, следует учитывать возможность вмешательства негативных внешних обстоятельств, и на этот случай иметь в резерве ресурсы и время. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 4 декабря благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни, кроме 1 декабря, негативный. Материальное положение на 1 – 4 и 7 декабря оценивается как благополучное на остальные дни как неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом и Венерой, Венеры с Луной, Меркурием и Юпитером, Сатурна с Меркурием и Марсом. Негативное воздействие на Близнецов будут оказывать напряжённые аспекты Венеры с Солнцем и Сатурном, Солнца с Меркурием, Марса с Луной и Юпитером. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном неблагоприятный. Возможны удачные разовые сделки 1 – 2 и 5 – 7 декабря. Во второй половине периода, с 11 числа, лучше всю работу свести к минимуму. Работа в финансовой сфере будет преимущественно успешной, но только до 14 декабря. Кроме того, не рекомендуется решать финансовые вопросы в выходные (в начале и в середине периода). Взаимодействие с далёкими партнёрами до 12 декабря будет идти с переменным успехом, а на остальные дни до конца периода прогноз негативный. Не рекомендуется приступать к новому крупному проекту. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности Близнецов. Одиночная работа в принципе возможна, но нежелательна. Близнецам в этот период следует избегать риска, не спешить с реализацией своих идей и планов, не демонстрировать свои деловые и лидерские качества. Начиная с 12 числа, Близнецы могут испытывать сильное желание действовать самостоятельно, обнаружив новое перспективное направление. Однако этот путь, судя по гороскопу, не приведёт к успеху. Возможны конфликты, потери, убытки. Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 декабря благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутков 1 – 2 и 5 – 6 декабря. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт крайне негативный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Скопление напряжённых аспектов дальних планет указывает на нежелательность любых действий в этой сфере. Также не рекомендуется обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Судя по гороскопу, всякие контакты по делу следует исключить полностью. Почти так же неблагоприятен прогноз по основной работе. В делах возможны значительные помехи, в том числе, извне. Не рекомендуется выполнять важную работу. Период не подходит для административных, организационных изменений, решения хозяйственных вопросов, обновления деятельности, смены направления работы. Возможен разлад отношений с коллегами, руководством, поэтому не следует участвовать в спорах и обсуждении злободневных вопросов. Напряжённый Меркурий будет создавать препятствия при получении информации, возможны срывы встреч, нарушение делового распорядка, потеря важных бумаг, предметов. Также период не подходит для сложной интеллектуальной деятельности. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, хотя 1, 6 и 8 декабря возможны небольшие затруднения. Значительных достижений в этот период не ожидается, но текущая работа будет идти успешно. Важные финансовые вопросы рекомендуется решать в промежуток, начиная с 8 декабря (в первой половине периода ожидаются мелкие трудности). Гороскоп даёт отрицательный прогноз по коллективной деятельности Близнецов на весь период, а для успешной одиночной работы подходит только вторая половина периода, с 9 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими до 9 декабря напряжённые, а затем благополучные. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Урана с Нептуном и Юпитером, Солнца с Юпитером, Венерой и Марсом, Меркурия с Венерой и Марсом, Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Сатурном и, кроме того, частично негативным будет влияние Юпитера. Гороскоп даёт преимущественно отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для работы с партнёрами подходят только промежутки 1 – 2, 5 – 6 и 10 – 11 декабря, а в основной работе удачными будут 1 – 2 , 4 и 11 декабря. Период не подходит для серьёзной деятельности, ведения переговоров, заключения новых договоров и соглашений. Напряжённый Юпитер будет создавать помехи продвижению в делах, расстраивать совместные действия Раков с коллегами и партнёрами, также это неудачное время для обращения к влиятельным лицам, в официальные органы и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно позитивный. Здесь только в промежуток 12 – 14 декабря Ракам следует снизить деловую активность и не стремиться к установлению новых деловых контактов, расширению сферы делового сотрудничества. В остальные дни гармоничные аспекты Урана и Нептуна помогут Ракам проявить свои деловые и творческие способности, и продвинуться в работе. Финансовая деятельность оценивается как полностью успешная. Коллективную деятельность Раков гороскоп до 12 декабря характеризует положительно, а на остальные дни – отрицательно. Прогноз по одиночной работе, кроме 1 – 2 декабря, негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются как благоприятные. Материальное положение в промежутки 1 – 2 и 6 – 11 благополучное, а остальное время – неудовлетворительное.

У Раков-женщин в профессиональном плане прогноз неблагоприятный. Только финансовая деятельность в первой половине периода, до 12 декабря, по гороскопу, будет успешной. Рекомендуется всю важную работу закончить к этой дате. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в течение всего периода Раки будут преодолевать трудности. Напряжённый аспект Плутона с Солнцем указывает на возникновение объективных препятствий, неблагоприятных обстоятельств, причём, попытки их преодолеть вызовут сильное противодействие и ухудшат положение Раков. Период не подходит для преобразований в работе, смены направления деятельности, риска, конкуренции. Напряжённый аспект Меркурия создаст трудности с получением или обработкой информации, также возможен разрыв деловых контактов, нарушение обязательств, проблемы с транспортом, связью. Период не подходит для занятия сложной интеллектуальной деятельностью. Также это неподходящее время для командировок, деловых визитов, обсуждения перспектив с партнёрами, коллегами, руководством, для работы с официальными органами и юридическими организациями. Гороскоп в основном отрицательно оценивает коллективную и одиночную деятельность Раков. Им не следует проявлять инициативу, демонстрировать лидерские качества, принимать на себя ответственность. В то же время прогноз по карьерному росту положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение до 12 декабря благополучное, а затем в основном неудовлетворительное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Юпитером, Венеры с Меркурием и Сатурном, Солнца с Сатурном и Меркурием, Марса с Луной, Юпитера с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Марсом, Венеры с Солнцем, Луной и Марсом, Юпитера с Солнцем, Меркурием, Венерой и Сатурном. Ситуация в профессиональной деятельности будет неустойчивой и скорей негативной. В основной работе, при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также в финансовой сфере напряжённые аспекты планет создадут многочисленные трудности. Особенно неблагоприятный прогноз гороскоп даёт на вторую половину периода, с 12 декабря. Поэтому Львам не рекомендуется прилагать значительные усилия для продвижения в работе. Прогноз по одиночной и коллективной деятельности преимущественно отрицательный, прогноз по продвижению в карьере тоже негативный. Важные, ответственные мероприятия лучше отложить до следующего года, новые договоры (на этот год) не заключать и новые проекты не начинать. Напряжённый аспект Нептуна с Марсом указывает на вероятную конкуренцию за полномочия. В этом случае, если речь идёт о сокращении полномочий Львов, то их нужно отстаивать и укреплять свои позиции. А если Львы хотят расширить свои возможности, то лучше от этой идеи отказаться. Не следует использовать хитрость и сомнительные приёмы. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но, кроме промежутка 12 – 14 декабря, скорей благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 8 декабря отрицательный, а на остальные дни положительный. Материальное положение неустойчивое, в основном неудовлетворительное.

У Львов-женщин гороскоп даёт одинаково положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем указывает на удачное сочетание благоприятных внешних условий и собственной готовности Львов к проявлению своих деловых качеств. При этом оценка одиночной, самостоятельной деятельности Львов на весь период полностью положительная, тогда как коллективная работа характеризуется в основном негативно (особенно, во второй половине периода). Из этого следует, что продвижение в работе будет зависеть в основном от собственной активности Львов. Марс и Меркурий во взаимодействии с Солнцем будут стимулировать интеллектуальную деятельность, усилят коммуникативные способности Львов. Период подходит для обсуждения проблем с партнёрами, коллегами, руководством, заключения соглашений, договоров, установления новых связей, обращения в официальные органы, юридические организации. Это хороший период для командировок, дальних поездок, деловых визитов. Также в это время успешными окажутся организационные, административные изменения, смена направления деятельности, обновление производства. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен до 12 декабря (хотя 3 – 4 декабря возможны некоторые осложнения), а промежуток с 12 числа и до конца периода характеризуется полностью негативно. Ситуация в доме, отношения с близкими до 11 декабря благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 11 – 13 декабря. Материальное положение до 12 декабря благополучное, а далее неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем, Меркурием, Марсом, Сатурном и Нептуном, Венеры с Марсом и Сатурном, Меркурия с Солнцем и Ураном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Венерой и Нептуном, Марса с Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Он же является наиболее перспективным в декабре. Гармоничные аспекты Юпитера указывают на большие возможности для достижения успеха в широком диапазоне деятельности. Хороший период для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, открытия новых перспективных направлений, заключения выгодных контрактов, инвестирования или получения инвестиций. Девы смогут эффективно реализовать свои деловые качества и успешно проявить инициативу. Положительно оценивается финансовая деятельность Дев. Следует, кроме того, учесть, что первая половина месяца лучше подходит для этой работы, чем вторая. Поэтому, важные вопросы рекомендуется решать именно в этот период. Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, но в промежутки 4, 12 – 14 и 17 декабря Девы столкнутся с трудностями. 4 и 17 декабря не рекомендуется начинать новое дело или пытаться реализовать возникшие идеи, а 12 – 14 декабря не следует подгонять события. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном неблагоприятный: Девы столкнутся с различными трудностями, особенно, после 12 декабря. Обстоятельства будут идти вразрез с планами и желаниями Дев. Поэтому серьёзная деятельность не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Дев-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, при этом вторая половина периода, 12 – 17 декабря будет наиболее успешной. В этот промежуток на них будет воздействовать скопление гармоничных аспектов ближних и дальних планет, поэтому их личные деловые качества раскроются с наибольшим эффектом. Рекомендуется в этот период выполнить всю важную работу, не оставляя её на потом, поскольку прогноз на последующие дни значительно хуже. Прогноз по работе с финансами полностью благоприятный, и останется таким почти до конца декабря. Основная работа на весь период, кроме 1 – 2 декабря, характеризуется негативно. Напряжённые аспекты Солнца указывают, что обстоятельства будут складываться не в пользу Дев. А напряжённый аспект Марса с Сатурном помешает целенаправленным попыткам Дев изменить ситуацию. Период не подходит для активности в этом направлении. Возможен конфликт с руководством или коллегами. Рекомендуется ничего не менять в работе, а просто свести её к минимуму. Все важные дела лучше перенести на следующий год. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже не слишком позитивный, хотя и лучше предыдущего. Здесь для работы подходит период до 12 декабря, за исключением промежутка 2 – 4 декабря (негативная Венера будет мешать контактам с партнёрами). Прогноз по второй половине периода полностью негативный, и сохранится таким почти до конца месяца. Таким образом, в указанный благоприятный промежуток желательно завершить всю важную работу или приостановить её до следующего года. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, кроме 10 – 11 декабря, положительный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной, Венерой и Сатурном, Сатурна с Меркурием, Юпитера с Марсом и Ураном, Венеры с Луной и Сатурном. Негативно повлияют на Весы напряжённые аспекты Юпитера с Луной, Меркурием и Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане скорей неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – до 14 декабря он положительный, а затем негативный. В основной работе проблемы ожидаются 3 – 5, 8 и 12 – 17 декабря. Период не подходит для начала новой деятельности, обновления производства, решения организационных, административных задач. Нежелательно заключать соглашения, давать обещания. Не рекомендуется обращаться за поддержкой к руководству. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. По гороскопу, благоприятны для работы только промежутки 1 – 2 и 10 – 13 декабря. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью отрицательный. Напряжённые аспекты Юпитера ограничат возможности Весов и не позволят им продвинуться в делах. Период не подходит для ведения переговоров, установления новых связей, расширения сферы деловых интересов, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по коллективной деятельности до 9 декабря негативный, а далее положительный. Для одиночной работы подходит промежуток 6 – 14 декабря. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только в промежуток 4 – 6 декабря напряжённый аспект Юпитера с Сатурном будет препятствовать продвижению к цели. В эти дни нежелательно принимать важные решения или заключать договор. В остальные дни Сатурн и Юпитер с Ураном создадут благоприятные условия для расширения сферы делового сотрудничества, командировок, а с 10 числа – и продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основной работы большей частью отрицательный. Отдельные успехи могут быть достигнуты 1 – 2, 10 – 11 и 16 – 17 декабря. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период тоже в основном не подходит: по гороскопу, возможны только разовые операции в промежутки 1 – 2, 6 – 7 и 16 – 17 декабря. Прогноз по финансовой деятельности негативный на весь период. Гороскоп отрицательно характеризует коллективную деятельность Весов и отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе. Однако не рекомендуется предпринимать новые серьёзные шаги, лучше ограничиться решением текущих задач. Напряжённые аспекты Солнца и Плутона будут препятствовать реализации крупных проектов и значительным изменениям в профессиональной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Луной и Марсом, Сатурна с Меркурием, Луны с Меркурием и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Марса с Меркурием, Венерой и Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В течение всего периода гармоничные аспекты планет будут благоприятствовать расширению сферы деловых отношений, установлению новых связей, заключению контрактов. Некоторые позитивные события будут происходить без целенаправленных действий Скорпионов, но желательна и собственная их активность. Период подходит для решения интеллектуальных задач, выполнения сложной работы, подготовки документации, а также для исследований, экспериментов. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно негативный. Некоторых успехов Скорпионы могут достичь 1 – 2, 5 – 6 и 11 декабря в текущей работе, но для начала новых крупных проектов и значительных изменений в деятельности период непригоден. То же самое можно сказать и о взаимодействии с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность на весь период прогнозируется как успешная. При этом 12 – 13 декабря не следует принимать поспешных решений: возможны ошибки в работе с информацией, при составлении документов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 12 декабря в основном благоприятный, а далее негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности – на весь период он положительный. Основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 12 декабря характеризуются как успешные, а на остальные дни периода – как неудачные. Соединение Юпитера с Меркурием в первой половине периода создаст благоприятные условия для интенсивной интеллектуальной деятельности и делового общения Скорпионов, благодаря чему они смогут значительно продвинуться в работе. Однако все дела в этом направлении необходимо завершить до 12 декабря (когда этот аспект прекратит своё действие). Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами противоположный: до 10 декабря в работе ожидаются различные трудности, а далее ситуация исправится, и Скорпионы смогут достичь некоторых успехов (но не особо значительных). Возможна удачная командировка, Скорпионы могут заключить некое выгодное соглашение, которое проявит себя в недалёком будущем. Однако не рекомендуется в этом случае проявлять собственную инициативу: прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности положительный только на период до 12 декабря. В остальное время следует избегать ответственности, не принимая собственных решений. Прогноз по коллективной работе неблагоприятный на весь период, а прогноз по карьерному росту положительный только с 11 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 декабря благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Солнцем, Венерой и Нептуном, а также Марса с Луной. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Венеры с Луной и Марсом, и, кроме того, с 9 числа влияние Юпитера в некоторых случаях окажется негативным. Наилучшим в периоде можно считать прогноз по финансовой деятельности. Здесь только 6 декабря, под влиянием напряжённого аспекта Венеры с Марсом, Стрельцы рискуют принять неадекватное решение, основываясь на своих эмоциях. День не подходит для деловых визитов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже неплохой. Вплоть до 15 декабря гармоничный аспект Юпитера с Нептуном будет помогать Стрельцам в расширении сферы деловых интересов. Это хороший период для командировок, переговоров, заключения соглашений, хотя, скорей всего, никаких совместных действий с партнёрами в этот период не будет. Лучше договариваться на перспективу. В последние дни периода, 15 – 17 декабря, возникнут какие-то объективные помехи, из-за чего возможен кратковременный конфликт. Также в эти дни не рекомендуется отправляться в командировку. Прогноз по выполнению основной работы с 12 числа тоже негативный, а, кроме того, промежуток 3 – 4 декабря непригоден для проведения организационных, административных, хозяйственных изменений. В целом, период подходит для успешного выполнения текущих задач и не подходит для начала крупных проектов. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами Стрельцы могут достичь небольших успехов только до 8 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин период в профессиональном плане скорей неудачный. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (с неплохими перспективами на декабрь). Однако промежуток 6 – 8 декабря, по гороскопу, окажется неудачным. В эти дни негативное влияние Юпитера помешает Стрельцам в контактах с партнёрами, а также с собственным руководством. Это неподходящий момент для поиска поддержки, деловых визитов, а также командировки, дальней поездки. Прогноз по финансовой деятельности до 11 декабря отрицательный, а далее – благоприятный. В основной работе в течение всего периода ожидаются трудности. Под воздействием напряжённого аспекта Урана с Сатурном не рекомендуется производить преобразования в работе, менять направление деятельности, начинать новый проект, поскольку в этом случае события скорей всего начнут развиваться нежелательным образом. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется негативно. Отдельные успехи могут быть достигнуты 1 – 2 и 6 – 8 декабря. Период не подходит для серьёзной работы, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Гороскоп даёт отрицательную оценку коллективной работе Стрельцов, и положительно характеризует одиночную, самостоятельную деятельность. Тем не менее, рекомендуется действовать осторожно, риск нежелателен. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, не считая промежутка 6 – 8 декабря. Материальное положение полностью неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Ураном, Юпитера с Солнцем и Венерой, Луны с Меркурием и Солнцем, Юпитера с Нептуном. Негативно повлияют на Козерогов напряжённые аспекты Марса с Сатурном и Венерой, а также, в первые дни, Юпитер. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 12 декабря положительный, а затем, до конца периода, негативный. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов, наоборот, до 10 декабря отрицательный, а дальше благоприятный. Коллективная деятельность оценивается как успешная с 8 декабря, а одиночная, самостоятельная – с 10 числа. В соответствии с этим, в первой половине периода преобладает влияние гармоничного аспекта Урана с Меркурием, который способствует интеллектуальной деятельности, деловому общению, расширению круга партнёров, а во второй половине главную позитивную роль будет играть Юпитер. В обоих случаях более вероятно заключение соглашений, контрактов, чем реальная практическая деятельность (хотя она не исключается). Козерогам рекомендуется нацеливаться на текущую деятельность, решение повседневных задач. Возможно получение некой важной информации во время командировки или делового визита. При самостоятельной работе желательно избегать риска. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение до 12 декабря благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп в профессиональном плане не очень благоприятный. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь, за исключением промежутка 4 – 6 декабря, вся работа будет успешной. В указанный промежуток на Козерогов будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Сатурном, который создаст препятствия для продуктивного делового общения с партнёрами и окружающими. Этот момент не подходит для деловых визитов, командировок, обсуждения планов, заключения соглашений, договоров. Прогноз по финансовой деятельности тоже большей частью неблагоприятный. Некоторого успеха Козероги могут достичь 9 – 10 (выходные) и 14 – 17 декабря (во втором случае не рекомендуется хитрить и предпринимать авантюрные шаги). Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, за исключением 1 декабря, отрицательный. Напряжённый аспект Урана с Солнцем указывает на неблагоприятные события, которые будут происходить вопреки противодействию Козерогов. В этом случае рекомендуется заниматься минимизацией ущерба и укреплением своего положения. Период не подходит для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, заключения новых договоров. Также в это время нежелательно обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Гороскоп негативно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Козерогов. Коллективная работа, за исключением промежутка 4 – 6 декабря, по прогнозу, будет успешной. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Луны с Меркурием, Марсом и Сатурном, Юпитера с Меркурием, Марсом и Нептуном. Негативное влияние на Водолеев окажут напряжённые аспекты Венеры с Луной, Меркурия с Марсом и Сатурна с Марсом. Гороскоп в профессиональном плане не очень благоприятный. В основной работе успешной будет середина периода, промежуток с 5 по 15 декабря. В это время гармоничные аспекты Луны и других планет будут наиболее активны, и Водолеям представится возможность значительно продвинуться в работе. Это также хороший период для реорганизации производства, его упорядочивания, повышения эффективности, проведения административных преобразований, решения хозяйственных, имущественных вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов отмечает этот же промежуток, как подходящий для работы. Гармоничные аспекты Юпитера с Марсом и Нептуном помогут в это время существенно продвинуться в делах или расширить сферу деловых интересов, установить новые связи, заключить договоры, соглашения. Гороскоп положительно оценивает перспективы командировки, дальней поездки. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами хуже. Здесь только 1 – 2 и 6 – 11 декабря возникнут условия для успешного проведения сделки. В целом, в этом направлении период непригоден для реализации крупного проекта (почти до конца месяца), Водолеям лучше ориентироваться на другую деятельность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Почти такой же положительный прогноз гороскоп даёт и по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Только в промежуток 5 – 6 декабря Водолеям следует контролировать своё эмоциональное состояние и не принимать поспешного решения, ориентируясь на своё настроения. Но в целом, гармоничный аспект Венеры с Меркурием указывает на широкие возможности для успешного проведения переговоров и подписания важных документов. Кроме того, во второй половине периода, под влиянием Нептуна, Водолеи в работе с партнёрами смогут успешно применить свои творческие способности, но при этом следует избегать использования хитрости. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами неблагоприятный. Здесь только в начале периода, 1 – 2 декабря, возможна разовая успешная сделка. Напряжённые аспекты Солнца, Луны и Меркурия создадут условия, непригодные для делового общения и организационных, административных преобразований в работе. Период не походит для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам и юридическим организациям. Не рекомендуется планировать на декабрь какую-либо серьёзную деятельность и принимать на себя обязательства. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, но есть опасность, что Водолеи переоценят свои возможности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 12 – 14 декабря (ссоры из-за финансов или хозяйственных вопросов). Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в первую половину декабря сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Сатурном, Венеры с Юпитером и Сатурном, Юпитера с Ураном, Марса с Луной и Солнцем. Негативно повлияют на Рыб напряжённые аспекты Венеры с Солнцем и Меркурием, Марса с Солнцем, Юпитером, Сатурном и Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Юпитера и Урана сформируют отличные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, заключения договоров, контрактов. Это подходящий период для открытия новых перспектив и смены направления деятельности. Возможны необычные события, подталкивающие Рыб в новом направлении или предлагающие новые решения. Возможно удачное привлечение к работе окружающих людей, вне сферы профессиональной деятельности, помощь от друзей или восстановление забытых связей. Гороскоп положительно оценивает результаты командировки, дальней поездки. Финансовая деятельность, согласно прогнозу, будет успешной только до 13 декабря. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется положительно в промежутке 1 – 11 декабря, при этом 8 числа не следует делать что-либо тайно, а также принимать поспешные решения. Период 12 – 17 декабря для работы с партнёрами непригоден. В основной работе ожидаются трудности. Положительно оцениваются только промежутки 1 – 2 и 6 – 11 декабря. Период не подходит для осуществления крупных проектов. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 2 и 6 – 11 декабря благополучные, а в остальные дни напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений, кроме 14 – 17 декабря, неблагоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением 7 – 8 и 16 – 17 декабря.

У Рыб-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Однако 15 – 16 декабря рекомендуется не принимать важного решения, если оно основывается на честолюбии. Скорей всего в этот момент Рыбы переоценят свои возможности. Одновременно, нужно учитывать, что это наиболее перспективное направление в декабре, поэтому не следует легкомысленно пренебрегать представившимся случаем продвинуться в работе. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже в основном положительный, но в выходные, 2 – 3 декабря, а также 5 – 6 числа лучше этими задачами не заниматься. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный. Положительно оцениваются только первые дни месяца, 1 – 2 декабря. В декабре это направление деятельности находится под влиянием напряжённых аспектов Солнца и Меркурия. У Рыб будут возникать проблемы в деловом общении, события будут идти нежелательным образом, возможны различные неприятности в виде нарушения порядка работы, срывов встреч, договорённостей, поломок оборудования и т.п. По этой причине не рекомендуется планировать на декабрь какую-либо значительную деятельность, а также принимать на себя ответственность, брать обязательства и т.д. При этом гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Рыб – так же как и коллективную, но всё-таки желательно проявлять осторожность. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 8 декабря отрицательный, а далее благоприятный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Декабрь 03, Денис Вербицкий

Декабрь 03. Другие новости 03.12.17

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