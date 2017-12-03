В Челябинске запустили мультимодальный маршрут до ГЛК «Солнечная долина»

В Челябинске дали старт работе мультимодального маршрута, соединяющего Челябинск, Миасс и горно-лыжный курорт «Солнечная долина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электропоезд повышенной комфортности «Снегирь» стартовал с челябинского вокзала 2 декабря в 8:35. Первые 138 пассажиров нового маршрута, а также первые заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, представители регионального правительства, органов местного самоуправления, а также Первой транспортной компании и Свердловской пригородной компани, направились в ГЛК «Солнечная долина».

Напомним, маршрут мультимодальных перевозок Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» – совместный проект правительства Челябинской области, ГЛК «Солнечная долина» и Свердловской пригородной компании. Он объединяет пассажироперевозки на электропоезде и автобусе. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, специально забрендированный электропоезд, в вагонах предусмотрены места для перевозки спортивного инвентаря, проследует до вокзала в Миассе. Затем пересадка на автобус, который подвезет пассажиров к пункту проката горнолыжного снаряжения на курорте. Здесь участники поездки получат ски-пасс в обмен на квитанцию. Стоит отметить, что для пассажиров мультимодального сообщения он будет безлимитным, то есть в течение 6,5 часа туристам будет доступно неограниченное количество подъемов. Организаторы маршрута установили доступные цены на свои услуги: стоимость проезда в обе стороны и ски-пасс обойдется в 1300 рублей. Для школьников и студентов – 1100 рублей, для детей до 7 лет – 500 рублей.

На первом этапе перевозки планируется осуществлять электропоездом повышенной комфортности в выходные и праздничные дни. Общее время в пути составит порядка 2 часов, что вдовое быстрее автобуса и автомобиля. Ориентировочно маршрут будет действовать до 1 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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